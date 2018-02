Niño que vendía caramelos desaparece en el Cercado de Lima

Un niño de 8 años de edad lleva tres días desaparecido. Su madre, Luz Fachin, contó que la última vez que lo vio fue en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, donde ambos vendían golosinas.



El pasado 31 de enero, Luz Fachin y su hijo ingresaron a un local de venta de comida para ofrecer sus productos. Ahí, según la versión de la mujer, el niño decidió salir para continuar con la venta por su cuenta.

“Él me dijo: ‘Mamita, yo quiero vender -porque como yo he tenido un accidente y me duele la rodilla- para comprarte tus pastillas’”, relató a América Noticias.

Desde entonces, no sabe nada del niño por lo que pide ayuda a las autoridades para ubicarlo. El caso es investigado por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú.

