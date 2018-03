Cerro San Cristóbal: critican la instalación de barandas de madera

El cerro San Cristóbal se convierte en un lugar de peregrinaje en Semana Santa. Unas cincuenta mil personas se dirigen cada Viernes Santo hasta la cima para visitar la Cruz Monumental, que está ahí desde hace noventa años, así como las 14 estaciones del Vía Crucis.

Como parte de su plan para brindar seguridad a las personas que acuden al cerro, la Municipalidad del Rímac colocó esta semana barandas de madera en 400 metros de la vía que da acceso y salida al San Cristóbal. Sin embargo, estos trabajos han sido criticados.

El ingeniero Néstor Huamán, especialista en obras viales, consideró que las barandas “no brindarán protección” en caso de que un vehículo se salga de la pista. El 9 julio del 2017, un bus turístico se descarriló y fallecieron diez personas.

Huamán explicó que “una protección vehicular debe ser un cerco con tubos de acero y una malla protectora que resista el impacto de un vehículo al accidentarse”.

El ingeniero David Fairlie, de la Asociación Cruzada Vial, opinó que las barandas instaladas por la comuna del Rímac podrían servir para guiar a los choferes de vehículos grandes, pero no para evitar que se descarrilen. “El Manual de Diseño de Calles y Carreteras del MTC propone barandas o guardavías para que un vehículo no caiga a un barranco. Esta [la del Rímac] no me parece una solución adecuada”, señaló.

Shirley Mozo, gerenta del Centro Histórico del Rímac, indicó esta semana que las barandas son preventivas y temporales. “Luego ejecutaremos dos proyectos integrales que hemos trabajado en los últimos meses”, dijo.

Uno de estos planes es la recuperación integral del cerro San Cristóbal, con una inversión de S/9 millones. El otro, la construcción de un teleférico. Ambos proyectos se gestionan ante el Ejecutivo.

La comuna del Rímac precisó que en estos días ha hecho en el San Cristóbal 400 metros de barandas, 150 metros lineales de veredas y reparó 200 metros de pista.

—Vía restringida—

Desde la tragedia del año pasado, se restringió el acceso de vehículos hasta la cima del cerro (solo se puede llegar hasta la mitad, donde hay una tranquera, y desde allí los turistas deben caminar). Los buses panorámicos están prohibidos de ingresar por esa vía.

Sin embargo, lo que sí sucede –reconoció Shirley Mozo– es que por la zona de la tragedia circulan camiones de limpieza pública y de carga, y vehículos de vecinos empadronados.

Miguel Paredes, dirigente del A.H. Villa de Fátima, aseguró que las movilidades escolares usan esta peligrosa ruta, que también carece de señalización.

El dirigente, quien manifestó su intención de postular a la Alcaldía del Rímac por Vamos Perú, indicó que en noviembre del 2017 cursó documentos a la comuna distrital para pedir al alcalde Enrique Peramás que haga trabajos de señalización. La carta no fue respondida y tampoco se pusieron las señales, afirmó Paredes.



