Por Joel Dávila Quiñonez

El fenómeno de El Niño representa una de las mayores amenazas climáticas para el Perú y buena parte del mundo. Ante la posibilidad de que sus mayores impactos se concentren entre enero y abril de 2027, resulta clave conocer qué tan preparado está el país, cuál es el estado de los sistemas de prevención y qué acciones deben adoptar desde ahora el Estado y la sociedad civil para reducir sus posibles estragos.

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