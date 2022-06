Combate la enfermedad en total abandono. César Espinoza Castillo, destacado atleta designado como “Hijo ilustre de Huacho” -quien representó al Perú en los Juegos Panamericanos además de otros eventos deportivos- padece de cáncer a los huesos desde el 2020, y a la fecha lucha para costear su tratamiento contra esta enfermedad, su alimentación y servicios básicos.

El deportista considerado “Hijo ilustre de Huacho” en diálogo con Exitosa informó que actualmente los servicios de luz eléctrica y el agua, le han sido recientemente suspendidos en su vivienda por falta de pago. Por esa razón vende sus medallas para solventar los gastos, indicó el citado medio.

“Es muy doloroso esto. Yo no quiero un monumento, un carro o una oficina, yo quiero, aunque sea fomentar las escuelas deportivas. […] Ahora salgo a mendigar y no tengo vergüenza, tengo que salir a pedir a la gente, aunque sea un sol, a pedir un plato de comida para mi madre porque yo ni siquiera como, el dolor [por la enfermedad] es tremendo”, dijo el atleta peruano a Exitosa el deportista considerado “Hijo ilustre de Huacho”.

Espinoza Castillo contó que ha venido sobreviviendo gracias a la solidaridad de sus amigos. No obstante, mencionó que necesita mayor apoyo porque el Sistema Integral de Salud (SIS) no cubre el costo de las inyecciones y medicamentos que necesita para combatir el cáncer.

“Me acerqué al SIS y me derivaron al Hospital Regional. El SIS solo me cubría análisis de seis u ocho soles, pero hasta ahora no recibo ninguna llamada. Me dijeron que debo ser fuerte porque es cáncer. Lucho bastante y sé que Dios es grande, pero les digo la verdad: estoy en las últimas“, expresó.

El fondista peruano pese a su trágica situación debido al cáncer a los huesos que padece dijo mostrarse preocupado debido a que él era el principal soporte de su progenitora. “Mi madre está un poco delicada, si yo me voy, ella se quedará sin ingresos”, sostuvo.

César Espinoza Castillo como fondista participó representado al Perú en los Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, así como en diversas competencias en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Si desea ayudar al reconocido atleta puede comunicarse al 993-193 852.