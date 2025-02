Este fin de semana, unos sujetos dejaron en la puerta del hospital de Chancay un artefacto explosivo que contenía un mensaje amenazante y que estaba dirigido a una doctora para que pague un cupo. Tras ello, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía llegaron y dejaron inoperativo el artefacto.

Hospital de Chancay.

“Paga los 50 mil soles o de lo contrario te meto plomo. Ya sabemos dónde vives, te hemos seguido cuando vas a super con tu hija y llegas a tu casa en Lima, en qué bus viajas y con quien sales”, indicaba el mensaje.

A través de un comunicado, el hospital de Chancay detalló que personal de seguridad se percató del objeto, que estaba envuelto en forma de regalo y fue dejado por un delivery. Remarcó que la situación fue controlada “sin ocasionar daños materiales ni víctimas”, por lo que “las actividades y atenciones con total normalidad”.

La banda ‘La Nueva Sangre’ azota Chancay

La zona del norte chico de Lima, especialmente Chancay, se ha visto azotada por una banda denominada ‘La Nueva Sangre’, que ha perpetrado secuestros, extorsiones, cobros de cupos, crímenes, venta de drogas, entre otros delitos. La llegada de gran cantidad de personas a la localidad norteña para laborar en el puerto ha despertado el interés de las bandas criminales.

Lizandro Milton Valdiviezo Gonzales, alias ‘Pichón’, es sindicado de ser el cabecilla de la mencionada banda. Actualmentre, él se encuentra prófugo tras escapar de un operativo ejecutado por la Policía en diciembre pasado. Su lugarteniente, Carlos Infante Changanaquí (23), alias ‘Pay’, fue capturado por agentes del Grupo Terna de la PNP.

La cajera de la banda es la venezolana Emiliana de los Ángeles, quien es pareja de Lizandro Valdiviezo. Ella fue capturada en septiembre, pero fue liberada a los pocos días por orden de las autoridades.

La banda ‘La Nueva Sangre’ es acusada de perpetrar el secuestro y crimen del joven Jayro Páucar Lucero en represalia porque, supuestamente, había denunciado ante las autoridades que era víctima de extorsión.

Otro hombre también fue secuestrado y atacado a balazos por los miembros de la organización criminal, incluso su cuerpo fue abandonado en la carretera Variante de Pasamayo, pero sobrevivió al impacto de ocho proyectiles y contó a la Policía detalles de sus atacantes.

Otro golpe a la banda

El Equipo 2 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, con apoyo de la personal de la Dirección de Inteligencia PNP y División de Investigación de Homicidios de Lima, detuvieron, en noviembre pasado, en Chancay y Huaral a otros seis miembros de la banda ‘La Nueva Sangre’.

Detienen a integrante de la banda 'La Nueva Sangre'.

Los integrantes de esta organización criminal exigían, desde hace tres meses, entre mil soles y 3 mil soles, de manera semanal, a las empresas de servicio de transporte público que cubren la ruta Chancay-Huaral, entre las cuales se encuentran mototaxistas, autos colectivos y combis. Los delincuentes amenazaban de que si no cumplían con el pago, entonces atentarían contra la vida de los transportistas y la de sus familiares.

El tráfico de terrenos

El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, informó que el precio por metro cuadrado en su distrito era de 2 dólares en zonas periurbanas y que, tras la ejecución del puerto de Chancay, subió hasta los mil dólares. Ese mismo fenómeno inmobiliario se ha replicado en localidades aledañadas. Esto también ha collevado a la aparición de más bandas dedicadas al tráfico de terrenos.

Agentes especializados de la Dirección de Inteligencia de la Policía, con apoyo del personal de la comisaría de Chancay, capturaron a miembros la banda criminal “Los Malditos de la Soledad” en una casa de material prefabricado instalada en la invasión Villa Chancay, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, Lima.

Capturan a miembros de la banda 'Los Malditos de Soledad'.

Los policías recibieron información que los integrantes de dicha banda criminal se encontraban reunidos en el referido lugar. Ellos son sindicados de invadir terrenos y desalojar a la fuerza a los verdaderos propietarios para luego revenderlos.

Entre los detenidos están Javier Aranda Reyes (42) (a) ‘Crespo’; Johan Carrillo Borja (20) (a) ‘Chato’; Paul Brisimi Cieza Sánchez (22) (a) ‘Chino’; Juan David Cubas Carrasco (20) (a) ‘Cachete’; Ricardo Martín Ramírez Jara (24) (a) ‘Orejas’, Antonio Diaz Pacaya (26) (a) ‘Diablo’, Efraín Francisco Sixi Lulo (24) (a) ‘Tunche’ y Ibrohin Josué Méndez Rivas (26) (a) ‘Chamo’. Los sujetos, al notar la presencia de la Policía, intentaron escapar y realizaron disparos contra los efectivos, pero fueron reducidos.

Chancay está a la espera de un gran complejo policial y de una comisaría

La criminalidad que remece actualmente Chancay ya había sido alertada por una vecina, pues la ciudad norteña pasó de ser una zona apacible a un lugar en el que ocurren sicariato, balaceras, enfrentamiento entre mafias de construcción civil, secuestros y robos. Esto en el contexto de la construcción y funcionamiento del megapuerto de Chancay.

A este ese escenario se le debe sumar que, tras el inicio de operaciones del puerto, la Policía prevé que las organizaciones criminales utilicen el terminal portuario para la comercialización de la droga y la importación de insumos para la elaboración de estupefacientes.

En el norte chico, los crímenes se dispararon. En el 2020 se registraron 60 homicidios, pero en el 2023 la cifra subió a 152 en Barranca, Huaura y Huaral. En total, en esos cuatro años, hubo 447 homicidios.

El Ministerio del Interior envió un contigente policial al norte chico para reforzar la seguridad ciudadana.

El Ministerio del Interior planea la construcción de un complejo policial en Chancay, así como una comisaría en el centro poblado de Peralvillo. El Gobierno invertirá 84 millones de soles en dicho proyecto y se espera que sea inaugurado en el 2026.

El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, indicó que la comisaría de Chancay tiene apenas 60 policías y cuatro patrulleros, pero se requieren 300 agentes PNP para atender a una población de 70 mil ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS: Monorriel para acceder al nuevo aeropuerto Jorge Chávez: por dónde pasará y la polémica que desata su anuncio

En septiembre pasado, unos 120 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron enviados al norte para reforzar las labores de patrullaje, vigilancia y capacidad de respuesta ante hechos delincuenciales en las jurisdicciones de Chancay, Huaura y Barranca. De ese contingente, 40 fueron destinados al distrito de Chancay, 60 a Huaura y 20 a Barranca.

El tráfico ilícito de drogas en Chancay

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, señaló que se destinarán más de 3500 millones de soles para superar los problemas sociales en Chancay y los alrededores, sin embargo, también consideró que se debe combatir la criminalidad, como el tráfico ilícito de drogas.

“También habrá un crecimiento exponencial de la delincuencia, del narcotráfico, de la prostitución y de tantos otros males sociales que existen. Entonces, tenemos que atacar”, expresó la autoridad tras la inauguración del megapuerto de Chancay.

Precisamente, la Policía incautó, en diciembre pasado, cerca de 500 kilos de droga en un en una planta procesadora y exportadora de paltas, ubicada en la avenida Victoria, en Huaral.

Incautación de droga en un planta procesadora de palta en Huaral.

La droga hallada estaba oculta en láminas delgadas dentro de 5320 cajas acondicionadas para su transporte junto con paltas y que tenía como destino final España. Según se conoció, se tendría pensado enviar el cargamento ilícito por el mega puerto de Chancay.

TE PUEDE INTERESAR: Río Rímac aumenta su caudal y vecinos de Chosica y Chaclacayo viven bajo la amenaza de desborde

La fiscal Isabel Galván, coordinadora nacional de las Fiscalías Antidrogas, advirtió que aún no se ha implementado una fiscalía antidrogas en Chancay. “Tenemos muchas dificultades, toda vez que no se nos ha concedido el presupuesto que ha solicitado el Ministerio Público para el reforzamiento de las Fiscalías Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas, entre ellas para el Aeropuerto nuevo que se va a inaugurar, así también para la creación de una fiscalía especializada en Huaura-Chancay. Ya el megapuerto está funcionando y no tenemos fiscalía especializada que es necesaria por el expertise que tiene un fiscal antidrogas”, indicó la magistrada.

El general PNP Luis Flores, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía, informó que los agentes de dicha unidad policial ya están instalados en el megapuerto de Chancay para “controlar todos los envíos de droga que se hacen de manera clandestina hacia el extranjero”.