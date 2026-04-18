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Resumen

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En su presentación del martes 14 de abril ante el Congreso de la República, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció que la jornada previa a las elecciones generales tenía conocimientos sobre “algunos retrasos de parte del proveedor”, pero que se le aseguró “en todo momento que el material llegaba”.

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