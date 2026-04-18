Sin embargo, la realidad era otra: la noche previa a las elecciones, en el almacén de la ONPE en Lurín se vivía un auténtico caos que anunciaba el inédito episodio que atestiguaría el país horas más tarde.

A las 9:42 p.m. del sábado 11 de abril, en un chat grupal de WhatsApp llegaba el siguiente mensaje: “Chicos de Villa El Salvador, vengan porque no hay gente en equipos. No hay nada armado”. Minutos más tarde, uno de los participantes predecía el desenlace de este caso al decir que “mañana los electores no podrán sufragar”.

A las 10:47 p.m. se reportaba que la ruta 103 a San Martín de Porres no iniciaba “porque desde el día de ayer falta el camión de materiales”. Tres minutos más tarde, “el único camión que está en San Pedro tiene doble rótulo”. Y añade: “Dice primero materiales y encima está pegado el rótulo de equipos (...) ni el chofer sabe qué cargaron porque cuando llegó el camión ya estaba cargado”.

Mensajes compartidos en el grupo de WhatsApp el sábado 11 de abril. / Cortesía de Stefanie Medina, periodista de Contracorriente (Willax)

Estas conversaciones fueron obtenidas por Stefanie Medina, periodista del programa Contracorriente de Willax, quien las compartió con El Comercio. Según la comunicadora, son mensajes intercambiados por auxiliares de la misma ONPE encargados de distribuir el material electoral que, desesperados, buscaban cómo solventar una evidente desorganización por parte del ente electoral.

“Esto corrobora que lo que dijo Piero Corvetto el mismo domingo era mentira. Él busco echarle la responsabilidad completa a la empresa Galaga cuando toda la evidencia que hemos recopilado demuestra que hubo graves irregularidades de organización en las elecciones”, considera Medina.

El Comercio se comunicó ayer con el área de Imagen de la ONPE. La entidad, al no tener conocimiento, nos solicitó acceso a los chats. Sin embargo, por protección de las fuentes, estos no fueron compartidos. En su lugar, se les detalló el contenido y los principales hallazgos de las conversaciones, pero, a pesar de ello, no brindaron explicaciones hasta el cierre de edición.

—Caos continuó tras sufragio—

Los chats revelados por Medina también mostraron que los problemas no cesaron con el final de la jornada electoral, sino que mas bien se mantuvieron por lo menos hasta el lunes 13.

Un mensaje enviado a las 7:41 a.m. por un encargado del grupo felicita “la capacidad de cada uno por el compromiso y la tenacidad por el deber encomendado a cumplir”. El autor del mensaje también lamenta “los tiempos de espera larguísimos que viene tomando la atención para la descarga y cierre documentario de la comisión” y extiende sus disculpas desde el área de equipos “para todos aquellos afectados por la desorganización, falta de comunicación y empatía del área responsable”.

Mensaje enviado la mañana del lunes 13 de abril en el grupo de WhatsApp. / Cortesía de Stefanie Medina, periodista de Contracorriente (Willax)

Hubo casos de colaboradores que pasaron más de 24 horas trabajando debido a los retrasos y descoordinación en el proceso. / Cortesía de Stefanie Medina, periodista de Contracorriente (Willax)

Cabe resaltar que en los mensajes a los que tuvo acceso El Comercio una trabajadora asegura haber cumplido un turno que inició a las 7:00 p.m. del domingo 12 y culminó a la medianoche del lunes 13, es decir, más de 24 horas sin descanso.

Otros colaboradores detallaron haber trabajado más de 26 horas consecutivas, superados únicamente por un caso en el que el trabajador ingresó a las 7:00 p.m. del domingo 12 y culminó su servicio a las 10:30 a.m. del martes 14.