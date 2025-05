Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estableció que siete personas cercanas a Hurtado Grados efectuaron depósitos por más 700 mil dólares a cuentas de Josetty Hurtado y Génnesis Hurtado, hijas del encarcelado personaje y quienes residen hace varios años en Estados Unidos. Ellas recibieron, en total, 400 mil dólares.

Las investigaciones han determinado que una mujer de nombre María Cartaya también recibió 250 mil dólares en transferencias de dinero por parte de los allegados de ‘Chibolín’. ATV indicó que se trataría de la exvedette Marilú Montiel, cuyo verdadero es María Huaytalla y quien fue pareja de Andrés Hurtado.

El modus operandi en este caso, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, es que el dinero salió de 9 empresas vinculadas a ‘Chibolín’ y fueron depositadas a personas cercanas a él, quienes luego lo transfirieron a las cuentas de las ‘influencer’. Un aspecto que llama la atención es que los montos de las remesas fluctuaban entre los 500 dólares y 8500 dólares, pues el objetivo habría sido no levantar las sospechas de las autoridades sobre las transferencias. Las autoridades buscan determinar si se trata de la modalidad del ‘pitufeo’.

Entre las personas que realizaron los depósitos a Estados Unidos están cuatro ciudadanos peruanos y tres extranjeros.

Kelly Medina Meza, extrabajadora y apoderada en varias de las empresas de ‘Chibolín’, depositó 112 mil dólares

Roberto Pareras Chancán, esposo de Kelly Medina y apoderado de varias empresas de Andrés Hurtado, transfirió 272 mil dólares

Alberto Domínguez Rivera, asistente personal de Hurtado Grados, envió 99 mil dólares

Carlos Enrique Pretell Gutiérrez, chofer y escolta del exconductor de televisión, depositó 107 mil dólares

El cubano Eduardo Rubén Romero Santana, asistente personal de Andrés Hurtado, transfirió más de 61 mil dólares

El venezolano Gregorio Urbina Delgado, quien aparece como socio en una de las empresas vinculadas a ‘Chibolín’, envió más de 183 mil dólares.

El cubano Orangel Ortega Tovar, chofer y escolta de Andrés Hurtado, transfirió más de 183 mil dólares.

Un punto que analizan las autoridades es que las personas que transfirieron cuantiosos montos a las hijas de ‘Chibolín’ no cuentan con los ingresos económicos que justifiquen tal movimiento de dinero.

Hurtado Grados cumple actualmente dos mandatos de prisión preventiva. El primero, de 18 meses, por presuntamente haber recibido un millón de dólares junto a la fiscal Elizabeth Peralta para gestionar la devolución de un lote de oro al empresario Javier Miu Lei. El segundo, de 9 meses, es por presuntamente haber gestionado ante la entonces superintendenta de Migraciones Roxana del Águila para acelerar la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho.

Abogado de ‘Chibolín’ dijo no conocer informe de la UIF

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, dijo desconocer la existencia de algún informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el movimiento de dinero que realizaron personas vinculadas a su cliente, pues remarcó que no han sido notificados de alguna acción del Ministerio Público durante la etapa de investigación preliminar.

“No hemos recibido ninguna notificación formal, son declaraciones que se han brindado, pero están pendientes de corroborar. Por el momento, no hay ningún tipo de notificación formal con respecto a ese tipo de trazabilidad bancaria, dudo mucho que se haya realizado porque aún no se ha gestionado la actividad pericial. Recién se está convocando a un perito”, expresó el abogado a El Comercio.

Elio Riera es abogado de Andrés Hurtado. (Foto: GEC)

“La Unidad de Inteligencia Financiera tendría que haber reportado antes una operación sospechosa y que ahora presenten un informe en función a declaraciones no es del todo objetivo. No he sido notificado de ningún informe de la UIF”, agregó.

Sobre la situación judicial de Andrés Hurtado, Riera indicó que están pendientes de resolver los pedidos de revisión de prisión preventiva, las medidas de improcedencia de acción en las que cuestionan la atipicidad del delito y los hábeas corpus.

Nuevo destape

Miembros del círculo más cercano de Andrés Hurtado también transfirieron dinero a una conductora de televisión, según ATV, por lo que los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular sobre quién se trataba. En medio de eso, Magaly Medina aclaró que no se trataba de ella y dio un nombre de una otrora conductora de talk show.

Divertido no soporto entre Magaly Medina y Andrés Hurtado. (Captura Magaly TV La firme)

“Es increíble cómo la gente especula, sin tener en cuenta nada, sin pensar dos segundos. En redes sociales, todo el mundo comienza, mis haters, sobre todo, a jugar con mi nombre, y eso sí no lo permito porque no soy esa persona involucrada, tengo la conciencia muy tranquila. A mí no me tiren barro de ese tipo, no lo hagan”, expresó Magaly Medina.

Hace algunos meses se le cuestionó a la conductora de televisión por no pronunciarse ni emitir un reportaje sobre la situación de Andrés Hurtado. En las redes sociales asociaron su posición a los regalos que recibió de parte de ‘Chibolín’ y de sus hijas.

Investigan a fiscal vinculado al caso Andrés Hurtado

Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió investigación al fiscal Lizardo Pantoja Domínguez por la “presunta comisión de faltas disciplinarias en el ejercicio de su función”. Esto tras la denuncia de los hermanos Siucho Neira, investigados por el caso Quantico.

Los denunciantes afirman que el titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en el delito de Lavado de Activos habría ampliado de manera indebida los plazos de la investigación, acumulando casos sin motivo.

A Pantoja Domínguez se le vinculó al caso de Andrés Hurtado porque se le acusa de abrir investigación a la empresa Paltarumi por lavado de activos, tras un presunto pago de 80 mil dólares. Dicha empresa era, supuestamente, competidora comercial de la compañía de Javier Miu Lei.