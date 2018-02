Chifa Asia: supuesta dueña pide que le devuelvan su mascota 

Hace tres días el perro “Negrito” retornó bajo el cuidado de Liu Xinhuan. La Justicia le había quitado la mascota cuando fue denunciado por animalistas de vender carne de este tipo de animal en su chifa Asia, en Independencia.

Sin embargo, luego de comprobarse la falsedad de la acusación y recuperar a su mascota, una mujer asegura ser la dueña del perro que le fue regalado al ciudadano chino, informó América Noticias.

La historia y la disputa comienza el 18 de enero en la ciudad de Canta, cuando Ayme Castro le regala el perro a Liu Xinhuan. Era un perro callejero que solía ir a su carnicería, hasta donde llegó el dueño del chifa Asia para comprar insumos para su local.

“Le dije que sí, que se lo lleve porque era de la calle. No podía estar en la puerta porque podía morder. Siempre venía de la calle a comer carne”, dijo Castro en informe periodístico. Pero este animal habría estado antes bajo la protección de Noemí León, otra comerciante de carne de esta ciudad.

Ella cuenta que recibió el perro hace dos años. Su prima Carmen Valdivieso se lo regaló para que le haga compañía luego de enviudar. Negó que se trate de un perro callejero y que está acostumbrado al campo. Vecinos informaron a ambas sobre la aparición del perro en los medios de comunicación.

“Le pido que me devuelva mi perrito. Yo ya he ido a la comisaría y no me importó mi negocio”, dijo entre lágrimas la supuesta dueña del perro que generó tanta discusión desde el 18 de enero. Existe una denuncia presentada en la comisaría de Canta.