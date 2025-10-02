Escucha la noticia
Choferes armados para enfrentar a criminales y extorsionadores: ¿Por qué es una propuesta disparatada?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los constantes ataques a balazos de los extorsionadores a los buses de transporte público han llevado a que los dirigentes de dichas empresas formulen propuestas que pueden ser vistas como medidas desesperadas para salvaguardar las vidas de los choferes y cobradores. Una de ellas la planteó Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), quien indicó que evalúan dotar de armas de fuego a los conductores para defenderse de los atentados de los sicarios. Tal propuesta la hizo durante una reunión con el ministro del Interior, Carlos Malaver, el último domingo.