Choferes armados para enfrentar a criminales y extorsionadores: ¿Por qué es una propuesta disparatada?

“Los choferes están pidiendo a gritos que no los maten y están buscando de qué forma podemos tener una propia autodefensa. Están llanos a que se les dé la licencia, se les capacite y comprar nuestras propias (armas)”, expresó el dirigente.

“Veremos la forma de tener nuestra propia autodefensa y comprar nuestras armas porque no sabemos en qué momento y en qué instante nos van a disparar”, agregó.

“Vamos a comenzar a armar nuestros choferes. Le hemos pedido que no den las facilidades para que Sucamec nos permita la compra de nuestras armas. Si no tenemos protección, quién nos va a proteger. Tenemos que autoprotegernos”, remarcó Julio Rau Rau.

Extorsionan a empresa de transporte publico de la línea T, Etusa, en Chorrillos. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTA

El presidente de Conet enfatizó que lanzó su propuesta debido a la “inacción del Estado” y consideró que “la delincuencia se ha desbordado y ha tomado el país”. Por ello, remarcó que otra iniciativa que evalúan es la de contratar agentes privados de seguridad para que viajen en el interior de las unidades de transporte y defiendan a los choferes cuando se perpetre un ataque.

Por su parte, Ramón Rubin, director general de Conet, indicó que los conductores, además de las armas de fuego, han pedido que se instalen lunas polarizadas en los vehículos y que se refuerce su cabina.

El dirigente explicó que una muestra de la grave situación del sector transporte es que los conductores están abandonando sus puestos de trabajo y las empresas ponen en sus solicitudes que buscan choferes que sepan manejar armas de fuego.

"Supone un gran riesgo", indicó especialista

Cluber Aliaga, exministro del Interior y general (r) de la Policía, indicó que la propuesta de dotar de armas a los choferes de transporte público “es una posibilidad que no se puede descartar” y consideró legítimo el derecho a defender la vida en caso se sigan perpetrando más ataques de las organizaciones criminales.

En diálogo con El Comercio, el especialista indicó que, en caso se concrete el planteamiento del dirigente Julio Rau Rau, se tendría que brindar entrenamiento y chalecos antibalas a los choferes. Advirtió que el riesgo de que los conductores respondan un ataque de los extorsionadores es que se genere un fuego cruzado y ocurran más muertes.

“Poseer un arma de fuego sin el debido entrenamiento y preparación psicológica puede generar un uso indiscriminado de armas o el robo de armas. Si los delincuentes saben que los choferes tienen armas de fuego, los van a asaltar por sorpresa. El chofer puede estar concentrado manejando y lo encañonan en la cabeza y le quitan el arma, de tal manera que podemos facilitar que los delincuentes se agencien de más armas, por eso lo más recomendable es exigir más eficiencia al Estado para combatir la delincuencia”, afirmó Aliaga.

No obstante, remarcó que el escenario ideal es que la Policía amplíe la cobertura de seguridad a los conductores de las empresas de transporte. Además, planteó crear brigadas de investigación, compuestas por 100 agentes, en cada distrito de Lima para detectar y desarticular las bandas de extorsionadores.

“Propuesta es peligrosa y riesgosa”

Julio Corcuera Portugal, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio Interior, calificó de “peligrosa” la propuesta de dotar de armas a los conductores, ya que podría multiplicar el espiral de violencia que vive actualmente el país, se genere un mercado negro de armas de fuego que podrían terminar en manos de los extorsionadores y se creen organizaciones criminales que terminen atacando al propio Estado, tal como ocurrió con los grupos paramilitares en Colombia y ‘Los Zetas’ en México.

“Cada vez que hay más elementos que fortalecen un mayor número de armas, hay mayores posibilidades de violencia, precisamente porque son armas más letales que las otras. Usar el arma de fuego requiere entrenamiento, no cualquiera lo puede usar. Imagínate que el conductor se equivoque en su nerviosismo y mata a un civil o a un motorizado porque lo confunde con un extorsionador”, expresó.

“Un mayor flujo de armas de fuego representa una mayor oportunidad para que algunas de estas armas sean desviadas hacia el crimen. Mientras más armas de fuego haya en el mercado, hay más posibilidades que lleguen armas de fuego hacia el crimen”, agregó.

Comprar un arma en el mercado negro no es difícil.

También recordó que los choferes de transporte público no tienen el entrenamiento para utilizar un arma de fuego, por lo que darles adiestramiento en un polígono requerirá un financiamiento que no queda claro quién asumirá.

Además, advirtió que los criminales pueden crear empresas de transporte de fachada y colocar delincuentes como si fueran choferes con el objetivo de adquirir armas.