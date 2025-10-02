Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Choferes armados para enfrentar a criminales y extorsionadores: ¿Por qué es una propuesta disparatada?
Resumen de la noticia por IA
Choferes armados para enfrentar a criminales y extorsionadores: ¿Por qué es una propuesta disparatada?

Choferes armados para enfrentar a criminales y extorsionadores: ¿Por qué es una propuesta disparatada?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los constantes ataques a balazos de los extorsionadores a los buses de transporte público han llevado a que los dirigentes de dichas empresas formulen propuestas que pueden ser vistas como medidas desesperadas para salvaguardar las vidas de los choferes y cobradores. Una de ellas la planteó Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), quien indicó que evalúan dotar de armas de fuego a los conductores para defenderse de los atentados de los sicarios. Tal propuesta la hizo durante una reunión con el ministro del Interior, Carlos Malaver, el último domingo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC