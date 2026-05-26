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Constante rotación de choferes en el Metropolitano

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, ya había advertido que la salida de conductores de los servicios de transporte masivo está originando que muchas líneas tengan una parte de su flota detenida y no operen al 100%.

El funcionario explicó que muchos conductores están migrando al sector minero o viajan a países como España, donde las condiciones laborales y salariales en el sector transporte, según dijo, son mejores en comparación con el Perú.

Esa situación, según dijo, ha dado paso a que haya una constante “rotación” en los conductores del Metropolitano y, por ende, se ha evidenciado que la “pericia” incide “en alguna condición”. Esta respuesta la dio en el contexto de la pregunta sobre las razones de los constantes accidentes en dicho corredor segregado.

“Están faltando conductores en los servicios de transporte público. Los conductores están migrando fuera del país, están saliendo del país, estamos teniendo un nivel de varios inconvenientes, lo que se nota en alguna flota detenida en los servicios de transporte convencional y obviamente ha habido este movimiento de operadores. Hay rotación en las empresas de transporte público y eso lleva a un tema de poder integrar una cantidad de operadores adecuados”, refirió Hernández.

David Hernández es el presidente ejecutivo de la ATU. / Mario Zapata N.

“Estamos hablando de rotación. Los conductores más calificados que tenemos en la ciudad son los del Metropolitano, que son conductores que vienen del servicio convencional y que en el Metropolitano logran un nivel de estabilidad mejor. A ellos se les está invitando a salir del país, a manejar fuera del país, la gran mayoría de ellos ha migrado al sector minero y al extranjero, como España, con mejores condiciones, entonces eso está haciendo que haya rotación y ahí es donde incide en algún momento la pericia tal vez en alguna condición”, agregó.

Por ello, el jefe de la ATU se mostró a favor de algunas de las iniciativas que buscan sumar más conductores al servicio de transporte público. “La falta de conductores está afectando a todo el sector, es un momento complicado, se está moviendo mucho el tema de la participación de nuestros conductores, por eso hemos apelado a las tres condiciones que se han dado: el tema del régimen de licencias, el tema de recuperación de lo que es el tiempo para la prestación de servicios, la profesionalización de los conductores y poder lograr un programa que recupere una oferta adecuada de conductores en el sistema de transporte público, y el Metropolitano no está exento de ello”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori, señaló que actualmente hay una brecha de 26 mil conductores en el sistema de transporte terrestre, ya que, según dijo, se han suspendido o cancelado más de 48 mil licencias por acumulación de puntos.

Ponen bajo la lupa a los conductores del Metropolitano

Es llamativo que ocurran constantes accidentes de tránsito en el Metropolitano, pese a que es una vía segregada y que los conductores de los buses reciben, supuestamente, capacitaciones y son altamente calificados, señaló Franklin Barreto, experto en temas de tránsito, transporte y seguridad vial.

El especialista explicó a El Comercio que los últimos accidentes en la vía del Metropolitano están vinculados a “errores humanos”, es decir, responsabilidad del conductor, y no tanto a fallas mecánicas, ya que los buses pasan por revisiones técnicas.

“La verdad que llama la atención porque es una vía donde los vehículos son conducidos de una manera especial, ya que no hay ‘correteo’, las frecuencias están establecidas, entonces no debería existir una posibilidad tan latente de accidentes de tránsito, debería ser una posibilidad muy remota, pero lo que estamos viendo con los consecutivos accidentes que hay es otra cosa. Lo que estaría fallando, al parecer, es la calificación que deberían tener los conductores y la capacitación a la cual están obligados también los empleadores, en este caso, los operadores del Metropolitano”, remarcó Barreto.

Un bus del Metropolitano se estrelló contra la base de una estación.

“El chofer del Metropolitano no está preocupado por la guerra del centavo, no está preocupado, estos conductores tienen un salario fijo, tienen capacitación permanente. En los últimos accidentes que se registraron en la vía Metropolitano, así como los de los años anteriores, el común denominador es que está relacionado con el error humano o de cálculo, ya sea por cansancio o distracción”, añadió.

Por ello, planteó que los exámenes para obtener una licencia de conducir deberían tener estándares más altos elevados en todas las categorías, pero con mayor atención en los conductores que hacen transporte de personas y de carga.

Cuestionan exámenes para otorgar licencias de conducir

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, confirmó que hay grupos de conductores que no cuentan con la capacidad adecuada para trabajar en el transporte público, pues aseguró que los exámenes a los que se sometieron para otorgarles la licencia de conducir no son los adecuados.

En diálogo con El Comercio, el dirigente cuestionó que los postulantes respondan un balotario prestablecido durante las pruebas para obtener el brevete. Incluso, recordó que en algunos centros de evaluación no se cumplen los exámenes de manejo y que se cometen actos de corrupción para el otorgamiento de dicha licencia.

“Acá tiene que ver mucho el tema de cómo se obtiene el brevete. Ese tema del balotario (que se toma a los postulantes) y la corrupción que hay al momento de obtener la licencia de conducir origina que tengamos esa hornada de profesionales que tampoco es digna para el usuario tenerla. Por eso, hay niveles de fiscalización que se tiene que mejorar, así como los estándares en los exámenes”, indicó Ojeda.

“Hay muy buenos centros de evaluación, sobre todo en Lima y en el Callao, que cumplen con todos los requisitos, pero en provincia hay también locales que son pampones donde están entregando la licencia de conducir a cualquiera con desconocimiento total con tal de que paguen la tarifa”, agregó.

Martín Ojeda es dirigente de transporte. (Foto: El Comercio)

Por ello, planteó que se establezca un estándar de un modelo de un centro de evaluación de licencia de conducir en todas las regiones y que los conductores respondan las preguntas de un manual y no de un balotario. Además, enfatizó que se capacitar más al chofer de todas las modalidades antes que sancionar.

Respecto al déficit de choferes, Ojeda señaló que ha afectado a todas las modalidades de transporte con categoría A3, tanto al transporte interprovincial, al transporte de carga, al transporte urbano, al transporte turístico y de personal. Sin embargo, el tema se ha acentuado en el transporte público hace dos años debido a las extorsiones. Aseguró que en el transporte urbano hay un déficit de 35% de choferes.

“Lamentablemente, esta situación se ha agudizado bastante con la migración que se ha dado a España de los conductores de esta categoría. A este se suma los niveles de sanción que se están dando en muchas municipalidades y autoridades competentes cuando tratan de sancionar a un conductor lo ponen entre la espalda y la pared, y en muchos de los casos las sanciones los ponen en serios problemas en el tema del puntaje”, afirmó.