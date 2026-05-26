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Los recientes accidentes de tránsito protagonizados por buses del Metropolitano, así como de los Corredores Complementarios, ha sorprendido a muchos, pues se supone que se trata de una vía segregada y sus conductores cumplen las normativas que exige la ley y son sometidos a una exhaustiva evaluación antes de ser seleccionados.

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