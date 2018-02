El alcalde Chorrillos, Augusto Miyashiro, no quiso asumir ninguna responsabilidad ante las denuncias de los vecinos respecto a que los juegos recreativos de los parques del distrito no reciben mantenimiento y que operarios de limpieza arrojan basura en la playa La Chira.



“La verdad que no me he dado cuenta que si han habido residuos o no en La Chira, porque nosotros, al recoger la basura, la llevamos a Huaycoloro a botar con nuestros propios camiones”, afirmó la autoridad edil a Canal N.

Miyashiro indicó que la culpa la tienen dos funcionarios de la Municipalidad de Chorrillos y que ellos, según dijo, habrían estado boicoteando su gestión. Si bien no los identificó, aseguró que serán sancionados por un comité de disciplina de la comuna.

Respecto a quién debería asumir la responsabilidad por la muerte de un niño de 8 años, causada por la caída de un arco de fierro en su cabeza cuando jugaba en el parque Quiñones, ubicado en la segunda etapa de Delicias de Villa, el alcalde de Chorrillos también se mostró evasivo, cuestionó las protestas de los familiares de la víctima y defendió el haber tenido un enfrentamiento verbal con ellos.

“Nosotros siempre hemos apoyado a todos, pero es igual que ustedes sean autoridades y que vengan y los insulten. ¿Cómo quieren que yo los reciba? ¿Con el corazón bien abierto? No. Es por eso que yo me desesperé y les dije que no sean malcriados”, afirmó.

“Yo tengo que responder de todas maneras, pero yo tengo que ver el personal que está trabajando, acá trabajamos más de 1000 mil trabajadores”, agregó.

Ante la denuncia de que personal de mantenimiento de parques de Chorrillos realiza pintas con mensajes alusivos a su partido político, Miyashiro dijo desconocer ese tema y que no sabe si su hijo, actual regidor de la Municipalidad de Lima, postulará a la Alcaldía de Chorrillos.