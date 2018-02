Un niño de 9 años murió aplastado por un arco de fulbito del parque Quiñones, en Chorrillos, la tarde del 2 de febrero. El fierro que le cayó encima estaba sujetado al suelo apenas con alambres.

Aunque la tragedia ha generado el reclamo de ese vecindario, ayer, cuatro niños, entre ellos uno que presenció la tragedia, jugaban con una pelota en el mismo parque, un lugar, por donde se mire, muy riesgoso: no fue el primer arco que se cayó, la losa tiene fierros sobresalidos, en el tobogán hay huecos, las cadenas de los columpios cedieron, todo es arenal, no hay veredas, no hay una sola planta y, en cambio, la basura abunda.

A cinco cuadras, en el parque La Cruz, los arcos también están corroídos y con sus postes flojos. Una vecina que prefirió no dar su nombre dice que no ha visto a ninguna autoridad acercarse a evaluar los peligros.

El Comercio recorrió dos parques más de este distrito –Navidad de Villa y Primera Etapa de Las Delicias– y también detectamos corrosión, malas instalaciones y basura. Buscamos dialogar con la comuna de Chorrillos, pero no hubo respuesta.

—Responsabilidades—

“Establecer y conservar los parques recreacionales” es una función de los municipios, según el artículo 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero esa no parece ser una tarea que se esté cumpliendo.

Martín D’Azevedo, experto en temas municipales, dice que, según un estudio de su consultora, hecho a noviembre del 2017, apenas 5 de los 43 distritos de Lima cumplen con destinar al menos el 2% de lo que recaudan, por los trámites de habilitaciones urbanas, en la construcción y mantenimiento de parques. Esto está reglamentado en la Ley 29090.

“Lo gastan más bien en planillas, gastos administrativos, útiles de escritorio y otros. Se trata de una violación a la ley, pero llega a tener solo responsabilidad administrativa. La contraloría debe intervenir”, afirma D’Azevedo.

Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, dice que para construir un parque se debe presentar un plano de ornamentación y que las condiciones de seguridad están detalladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Por lo visto en el parque Quiñones, Yep opina que su construcción de más de 15 años no respetó lineamientos básicos para este tipo de obras y que es necesario trabajar en una política nacional de parques, para que esos lugares que deberían servir para la recreación de los vecinos no terminen convirtiéndose en el detonante de más tragedias.



