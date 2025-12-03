La vivienda afectada por el incendio se encuentra cerca de la avenida Cordillera Occidental | Foto: Mi Chorrillos (TikTok - Captura) / Composición EC
Redacción EC
Redacción EC

Un voraz consume una vivienda en la urbanización Las Delicias de Villas, en , donde cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú han llegado para controlar las llamas.

Aunque no se han reportado víctimas mortales ni heridos, se presume que el siniestro ha causado pérdidas materiales para los dueños del inmueble, ubicado cerca de la avenida Cordillera Occidental.

Según reportes, el incendio se inició a las 5:43 p. m. y, al cierre de esta nota, los bomberos siguen trabajando para extinguir el fuego.

*Noticia en desarrollo

