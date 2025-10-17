Más de 100 personas con discapacidad participaron este viernes 17 de octubre en una campaña integral de salud e inclusión organizada por la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur del Ministerio de Salud (Minsa) en el distrito de Chorrillos.

La jornada, desarrollada en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, permitió que decenas de familias accedieran gratuitamente a servicios de medicina general, terapia ocupacional y terapia de lenguaje.

Asimismo, medicina física y rehabilitación, vacunación, nutrición, psicología, obstetricia, salud bucal, salud ocular y laboratorio clínico.

“Buscamos acercar la salud a todos, sin barreras. Esta actividad no solo brinda atención médica gratuita, sino que también celebra la inclusión, la igualdad y el derecho a vivir con bienestar”, expresó el representante de la Diris Lima Sur durante la jornada.

El evento tuvo además un componente cultural. Integrantes del programa OMAPED presentaron un sketch inspirado en “La vecindad del Chavo”, con un mensaje de inclusión y esperanza, seguido de una colorida demostración de marinera.

Cada 16 de octubre, el país conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos de esta población.

Según datos del Conadis, más de 3.2 millones de peruanos presentan algún tipo de discapacidad, el 10% de la población nacional.

En Lima Metropolitana hay más de 131 mil personas inscritas en el registro nacional, y en Chorrillos, cerca de 4,200, de las cuales 3,910 forman parte del programa OMAPED.

