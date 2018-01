Chosica: muro de contención empezó a ser construido en temporada de lluvias

Un muro de contención inconcluso en el río Rímac ha provocado que el cauce se desborde y afecte a decenas de viviendas de Chosica. Mientras los vecinos reclaman por la falta de obras de prevención, el alcalde distrital y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios discrepan sobre las responsabilidades.



Luis Bueno, alcalde de Chosica por más de 20 años, asegura que su gestión no cuenta con recursos suficientes para prevenir los destrozos de una posible crecida del río Rímac. Además, culpa a la Autoridad, especialmente durante la gestión de Pablo de la Flor, de no darles dinero a tiempo.

“No nos hubieran ilusionado con la reconstrucción con cambios y hubiéramos nosotros empezado muchísimos meses atrás. Lamentablemente se nos hizo perder el tiempo”, dijo a Latina.

No obstante, el actual jefe de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe, negó que no se hayan realizado trabajos preventivos en Chosica y afirmó que la municipalidad distrital hizo el muro de contención por su cuenta en un momento no apropiado del año: diciembre, cuando el caudal empieza a subir por tratarse de una temporada de lluvias.

“El alcalde no ha requerido, al menos en mi periodo (desde octubre pasado), recursos para poder desarrollar actividades de limpieza y descolmatación del río Rímac. La Autoridad lo ha hecho a través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional de Lima y el Ministerio de Vivienda”, aseguró.

El problema con el muro es que para su construcción se angostó el cauce del río por lo que el incremento de 33 metros cúbicos por segundo a 55 originó que el agua se desborde en esta zona.

Alcalde de Chosica culpó a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios por falta de obras de prevención. (Latina)

