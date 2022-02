Miguel Ángel Porrúa Vigón (España), especialista principal en gobierno digital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que el ciberdelito ya sobrepasó los US$ 500 mil millones y está por ser más significativo que el delito del narcotráfico.

“Estamos generando una mayor superficie de exposición para la gente que vive del robo y en el mundo cibernético están encontrando un espacio. El ciberdelito está a punto de superar a la industria de la droga por un valor económico más allá de los 500 mil millones de dólares y está costando a la región 0.05 y 1 por ciento del PBI por falta de políticas de ciberseguridad”, explicó.

Tomando como base a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), el especialista señaló que 19 países no tienen estrategia de ciberseguridad, 25 no tienen un plan de protección de infraestructura crítica y 12 no tienen un CERT / CSIRT (Centro de Emergencia Cibernética).

Asimismo, 25 no han firmado la Convención de Budapest, que permite el intercambio de información sobre cibercrimen, 16 países no tienen ley de protección de datos personales y 22 no tienen un organismo responsable de la ciberseguridad.

Puntualizó que en el mundo hacen falta alrededor de 400 mil profesionales en ciberseguridad, según la ISC2Report.

Finalmente, sobre el tema de la accesibilidad de los datos, Porrúa refirió que los ciudadanos muchas veces no estamos dispuestos a dar nuestros datos a entidades gubernamentales y, sin embargo, entidades financieras y plataformas en las redes sociales usan nuestra información sin nuestro consentimiento.

Porrúa Vigón participó del ciclo de conferencias internacional sobre “Gobierno Digital en el Perú: propuestas para su implementación y desarrollo”, organizado por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

