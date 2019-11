El hombre de 31 años y el menor de 7 años que resultaron heridos esta madrugada luego que una camioneta chocara contra la mototaxi en la que se trasladaban en Cieneguilla se encuentran internados en el hospital Hipólito Unanue a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente. De acuerdo a uno de sus familiares, las víctimas no habrían recibido la atención médica inmediata.

María Flores, hermana de David Flores Tenorio, detalló a Canal N que su hermano y sobrino aún no han sido atendidos debido a que en el nosocomio no hay especialistas para tratar sus heridas. “Hasta las 8:30 de hoy no habían atendido ni a mi hermano ni a mi sobrino, quien necesita de un neurocirujano porque tiene un corte grave en la frente”, detalló.

Asimismo, precisó que la situación de su hermano es complicada y necesita ser atendido urgentemente. “Tiene el fémur y brazo rotos. Él tampoco ha recibido la atención adecuada, sigue sangrando. Nos han dicho que debemos esperar a los especialistas”, aseveró.

María Flores también detalló que los gastos médicos los están cubriendo ellos debido a que el SOAT del chofer de la camioneta que impactó contra la mototaxi, Luis Miguel Lazarte Bolognesi, solo cubre al conductor.

“Al inicio nosotros fuimos llevados a la clínica Montefiori, pero salimos de ahí porque el SOAT solo cubre a Luis Lazarte”, indicó la hermana de David Flores. “Ahora acá nos dicen que el SIS no cubre accidentes de tránsito y solo queremos justicia”, agregó.

De igual forma, aseveró que Luis Lazarte estuvo ebrio al momento del accidente. “Tengo un video que demuestra mi versión. El señor ha estado roncando después del accidente y ahora me he enterado que dice que mi hermano es quien estaba ebrio, lo cual es mentira”.

Informan sobre estado de salud de pacientes

En comunicación con Canal N, el Dr. Luis Miranda Molina, director general del Hospital Nacional Hipólito Unanue, informó que “la atención médica de David Flores Tenorio y el menor de 7 años habría sido lenta debido a que hubo varios pacientes, sin embargo aseguró que ya han sido atendidos”.

“Los pacientes ingresaron a las 3.a.m. Ellos fueron evaluados por todas las especialidades y se reveló que el niño tiene una fractura en el hueso frontal. Él ya fue programado para cirugía pediátrica”, detalló Luis Miranda.

“En el caso del señor, el tiene una fractura de pierna, brazo y una expuesta de muslo. Ambos ya han sido atendidos”, aseveró. Consultado respecto a si el SIS cubre accidente vehiculares, explicó que este seguro no lo hace, pero que existen otros que sí. “Ahorita hemos priorizado la atención. Los trámites se han dejado para el final”, agregó.

Accidente vehicular

Como se recuerda, esta madrugada un hombre perdió la vida y otros dos quedaron heridos luego que una camioneta impactara la moto en la que se trasladaban a la altura del paradero Colca, en la Av. Nueva Toledo, en Cieneguilla.

Tras el choque, Jorge Carlos Aguilar Vega (32) perdió la vida. Mientras que David Flores Tenorio, conductor de la mototaxi, y su hijo resultaron gravemente heridos. El conductor de la camioneta fue identificado como Luis Miguel Lazarte Bolognesi, quien se viene recuperando en una clínica local.