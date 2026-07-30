Cinco jóvenes peruanos fueron recibidos por la reina Letizia de España en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, como parte de un encuentro con becarios de programas educativos.

Se trata de Bianca Piminchumo, Clara Pérez, Carlos Barrios, Fredy Huamán y María Fernanda Palacios, hijos de emprendedores de Piura, Puno y Amazonas, quienes representan historias de esfuerzo, perseverancia y movilidad social.

Gracias a una beca integral otorgada por Financiera Confianza, podrán cursar estudios superiores en el Perú y desarrollar proyectos profesionales orientados a generar un impacto positivo en sus comunidades.

Durante la audiencia, los jóvenes compartieron con la reina Letizia sus experiencias de vida, las dificultades que enfrentaron para continuar sus estudios y las metas que esperan alcanzar a través de la educación.

En el encuentro también participaron Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, y Javier M. Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA.

Proyectos para transformar sus regiones

Con apenas 19 años, Bianca Piminchumo, natural de Amazonas, decidió estudiar Derecho después de conocer de cerca las problemáticas sociales de su región. Su propósito es contribuir a la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y promover una sociedad más justa.

Desde Piura, Fredy Huamán, de 17 años, apostó por la Ingeniería Electrónica con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la infraestructura y los servicios básicos en su comunidad.

También desde Puno, Carlos Barrios estudia Agronomía y Negocios convencido de que el conocimiento puede impulsar una agricultura más productiva y sostenible para las familias dedicadas al campo.

Por su parte, Clara Pérez, de Piura, eligió Economía Gerencial con la intención de contribuir a una mejor gestión de los recursos y al desarrollo económico de su localidad.

La más joven del grupo es María Fernanda Palacios, de 16 años, quien estudiará Educación Inicial motivada por su vocación de acompañar el desarrollo de la primera infancia y ampliar las oportunidades educativas para las nuevas generaciones.

Actualmente, son 19 los jóvenes peruanos que han accedido a estudios superiores mediante este programa de becas, dirigido a hijos de emprendedores en situación de vulnerabilidad.

Además de cubrir la matrícula y las pensiones académicas, el programa brinda apoyo económico para manutención, una laptop, acompañamiento psicológico y tutorías durante toda la carrera.

Convocatoria abierta

La quinta convocatoria del programa de becas permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y está dirigida a hijos e hijas de clientes emprendedores de Financiera Confianza que destaquen por su rendimiento académico. Los interesados pueden consultar las bases y requisitos en el portal de la entidad.