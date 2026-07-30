Cinco jóvenes peruanos fueron recibidos por la reina Letizia de España tras ganar una beca para estudiar una carrera. (Foto: Difusión)
Cinco jóvenes peruanos fueron recibidos por la reina Letizia de España tras ganar una beca para estudiar una carrera. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Cinco jóvenes peruanos fueron recibidos por la reina Letizia de España en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, como parte de un encuentro con becarios de programas educativos.

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