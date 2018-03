Cipriani: “En este país nos estamos acostumbrando a no perdonar”

El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, cerró el tradicional sermón de las Tres Horas, también conocido como el de las Siete Palabras, por Semana Santa en la Catedral de Lima. Durante su homilía, pidió al país aprender a perdonar.



“En este país nos estamos acostumbrando a no perdonar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa malicia, dureza, con que agarramos a pedradas al árbol caído no es una cosa buena”, dijo al mencionar que el Perú se encuentra dividido.

Para Cipriani, perdonar incluye desde “los más grandes” hasta a “aquel hijo que llega tarde” o el “marido que regresa medio borracho”. “No es que uno acepta todo, pero no hay paz en la sociedad, no hay crecimiento en el amor si no hay esa fuerza del perdón”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la libertad para educar a los hijos y para expresar la fe, la cual, en su opinión, no depende de la ley, “ni de ningún periodismo”.

El cardenal fue el encargado de reflexionar sobre la última palabra de Jesús (“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”) en el sermón por Viernes Santo, el que contó con la presencia de la imagen del Señor de los Milagros. Previamente, otros seis sacerdotes, cada uno por cada frase de Cristo, de la Arquidiócesis de Lima dieron un mensaje a los fieles católicos.



