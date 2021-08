Conforme a los criterios de Saber más

Durante la última Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), el presidente Pedro Castillo afirmó que “las puertas de las escuelas se abrirán cuando garanticemos la vacuna a todos los peruanos […] está viniendo una tercera ola de la pandemia, volver a juntar a los niños, maestros y padres de familia, cuando todos no están vacunados, es correr un riesgo”. De esta manera, el jefe de Estado adelantó que, por el momento, no atenderá el pedido de los padres de familia que reclaman el retorno a clases de sus menores hijos.

Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no ha abierto sus instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Según el análisis realizado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, de 17 países de la región, 11 han empezado el proceso de reinicio de clases desde febrero del 2021, 2 han abierto solo algunas de sus escuelas (Ecuador y Perú) y tres mantienen todas sus instituciones educativas cerradas (Honduras Panamá y Venezuela).

Para Argentina, Brasil, Chile y Ecuador es la segunda vez que reinician clases. En marzo, estos cuatro países tuvieron que suspenderlas, debido al repunte de los contagios por COVID-19.

Esta misma situación se ha vivido en países europeos como España, Francia y Reino Unido, donde la tercera ola llevó a que se cerraran algunas escuelas. No obstante, a la fecha, la mayoría de países de esta región han iniciado el retorno a las clases presenciales. Por su lado, la situación en Estados Unidos es diferente en cada uno de sus estados. Sin embargo, el Gobierno ha dado la autorización para que los padres de familia elijan si las clases de sus hijos son 100% presenciales o las cursan de manera virtual.

Para Daniel Alfaro, exministro de Educación, si bien en estos países no se ha tenido evidencia de que el incremento de contagios haya variado con los colegios cerrados o con los colegios abiertos, conforme aumentaban los casos, las clases eran suspendidas y los colegios iban al cierre. “En el Perú, los colegios nunca han abierto, nuestro país no ha aprovechado la caída de las olas. Hubiera sido importante que al menos se volviera a clases semipresenciales por un tiempo”, sostiene.

Situación de clases en colegios durante pandemia Número de países Países que iniciaron proceso de retorno a clases 11 Países que han abierto solo algunas de sus escuelas 2 Países que mantienen todas sus escuelas cerradas 3 Países que tuvieron que suspender clases en su primer intento de retorno a clases 5 Países que han iniciado clases presenciales por segunda vez 4

¿Qué se necesita para volver a clases?

“Los colegios deben cumplir una serie de condiciones para el retorno a clases y la mayoría de centros educativos no lo hace”, afirma el exviceministro de Gestión Pedagógica Idel Vexler. Según explica, deben contar con condiciones de bioseguridad como una infraestructura adecuada, a la que se le haya realizado mantenimiento; agua y desagüe; kits de higiene; mobiliario adecuado. También, deben tener consentimiento de la comunidad educativa y un plan de implementación.

Asimismo, deben estar habilitadas según el aplicativo que ha desarrollado el Minedu para identificar a las instituciones educativas aptas para el retorno a clases. Esta app, además de medir si se cumple con las condiciones antes mencionadas, también expone una evaluación del contexto epidemiológico y territorial.

Vexler asegura que, a la fecha, de un total de 111.634 instituciones educativas, 44% se encuentran habilitadas. Sin embargo, estas escuelas albergan a poco más de 2 millones de estudiantes. El resto, 5 millones 843 mil aún no cuentan con sus instituciones aptas para recibirlos.

“Hay colegios privados que han pedido permisos excepcionales para volver a clases presenciales, pero no se los han dado. Mientras no estén habilitados, no se puede correr el riesgo de retornar”, asegura Vexler.

País de la Alianza del Pacífico Situación de colegios en pandemia a la actualidad Perú En abril se habilitaron 14 escuelas rurales de Arequipa para que se iniciaran clases semipresenciales. A la fecha se han reiniciado clases prsenciales únicamente en algunos colegios de sonas rurales. Chile Inició segundo retorno de clases presenciales. Su primer inicio gradual inició en marzo, pero se tuvieron que cerrar las escuelas debido al repunte de contagios por COVID-19. en algunas regiones en ese mismo mes. Colombia Inició retorno de clases presenciales México Inició retorno a clases presenciales, pero una semana después estas fueron suspendidas en la capital.

A puertas de una tercera ola, otro problema que impide el regreso a clases presenciales es la falta de vacunación de todos los maestros. Si bien, de los 527.822 maestros de colegios que hay en el país, alrededor del 50% son mayores de 45 años y ya deberían contar con las dos dosis de vacuna, no se tiene la seguridad de que todos hayan ido a vacunarse.

“Los maestros debieron estar en la primera línea de vacunación, si se quería retornar a clases”, afirma Daniel Alfaro. El exministro asegura que es más barato invertir en la vacunación de todos los maestros y los más de 100 mil administrativos de colegios que en los altos costos que traerá la afectación del aprendizaje.

La importancia del retorno a clases

Alfaro explica que se debe poner en balanza los costos y los beneficios de invertir en el regreso a clases presenciales o semipresenciales. “Los costos de mantenernos en la virtualidad son altos en cuanto a aprendizaje y bienestar socioemocional”, asegura el también economista, quien expone que las competencias tanto de alumnos como de docentes se desarrollan mejor en la presencialidad. Según la Unidad de Estadística Educativa - Escale, la conexión de internet en el hogar (sin contar los datos de celulares) es del 20%. Esta cifra es reducida, y la diferencia de la conexión para zonas urbanas es mucho mayor que la de las zonas rurales, 25% frente a un 2%, respectivamente.

Por su lado, el Ministerio de Educación ha reportado que el 96% de los 6 millones de estudiantes de colegios públicos tuvieron acceso al programa Aprendo en Casa. No obstante, este programa no llegó a alrededor de 300 mil alumnos. Si bien se ha vuelto a clases en 4 mil locales de escuelas rurales con el objetivo de reducir esta cifra, la cantidad de locales de colegios en los que se han reiniciado clases presenciales representa menos del 4% del total, que a la fecha suman 43 mil.

Otros países Situación de colegios en pandemia a la actualidad Estados Unidos La situación es diferente en cada Estado. Sin embargo, el Gobierno General ha dado la autorización para que los padres elijan si las clases de sus hijos son 100% presencial o las cursan de manera virtual. España Inició segundo retorno de clases presenciales. Tras su primer intento tuvo que suspender clases debio al repunte del COVID-19. Francia Inició segundo retorno de clases presenciales. Tras su primer intento tuvo que suspender clases debio al repunte del COVID-19. Reino Unido Inició segundo retorno de clases presenciales. Tras su primer intento tuvo que suspender clases debio al repunte del COVID-19.

En cuanto al bienestar socioemocional, se ha visto que en las zonas más vulnerables los niños viven hacinados y muchos de ellos sufren de violencia familiar. Según expone Daniel Alfaro “el ir a clases podía ayudar a estos niños a no encontrarse encerrados en estos ambientes”. Además, en muchos casos, eran los maestros quienes podían identificar estos problemas y apoyarlos.

Otro punto que recalca es que así como hay brechas en el país entre las zonas urbanas y rurales, existen brechas entre países. Según explica, durante años se ha intentado mejorar los resultados en la prueba del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe (PISA), no por un tema de competitividad, sino por elevar el nivel de formación de los estudiantes. “Este nivel no está por debajo de los otros países”, enfatiza.

Para Vexler, la prioridad de este Gobierno debe ser mejorar la educación a distancia en los colegios públicos, ya que aún quedan cuatro meses de clases escolares; bajar las condiciones epidemiológicas; mejorar las condiciones de bioseguridad y vacunar a todos los docentes con el objetivo de que el próximo año se pueda iniciar al menos con clases semipresenciales. “En el Perú no podemos darnos el lujo de afectar más a la educación”, finaliza.

