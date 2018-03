Claudio Espinoza, el estudiante peruano que se coronó campeón mundial de matemáticas en el 2003, le viene ganando la batalla a la tuberculosis miliar, que lo tiene postrado en una cama del hospital Hipólito Unanue.



El joven dio su primera declaración a la prensa luego de llegar al país, el pasado 11 de febrero, y ser internado en dicho nosocomio al lucir irreconocible, ya que pesaba solo 35 kilos, tras vivir unos años en Brasil para estudiar un doctorado en matemáticas.

En diálogo con Latina, Claudio Espinoza reconoció que “por motivos de estudios o cambios de horarios” descuidó su alimentación, ya que no tomaba desayuno ni cena.

“Yo no iba a ningún centro médico porque no me sentía enfermo. Yo me sentía bien. Porque esto ha sido gradual, no ha sido de golpe que de un día para otro me ha dado fiebre o algo”, afirmó.

El genio de las matemáticas indicó que en un solo mes ha subido 20 kilos de peso y que deberá seguir un tratamiento con pastillas una vez que sea dado de alta, por lo que permanecerá en el país.

Claudio Espinoza dijo que espera recuperarse para dedicarse a futuro a la investigación y a la docencia en una universidad. Agradeció a las personas que le expresaron su apoyo en un momento difícil de su vida. “No esperaba tanta atención”, manifestó.