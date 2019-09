Clausuran negocio de almacén de cenizas dentro de monasterio

Agentes de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco clausuraron un almacén de cenizas implementado dentro del Monasterio de Concepcionistas Descalzas de San José, ubicad0 en la cuadra 6 de la avenida Reynaldo Vivanco, en la urbanización Santa Teresa.



El cierre responde a que dicho negocio no contaba con licencia de funcionamiento emitida por la Gerencia de Desarrollo Económico de la comuna.

En un comunicado, la municipalidad distrital detalló que las monjas habían mandado a construir un columbario de aproximadamente 50 metros cuadrados, en el primer piso. En el segundo nivel había otro de menor extensión.

(Municipalidad de Surco)

Este es un lugar donde las personas podían guardar las cremaciones de sus seres queridos por un determinado costo.

El servicio era ofrecido a través de volantes en el que se señalaba que contaban con nichos individuales y múltiples para dos, tres, cuatro y seis urnas. Además, habían habilitado la página web https://www.columbariosmonasteriosurco.com/ en la que se podía conocer los precios (óbolo donativo) por el servicio: S/2,800 por nicho simple (una urna), S/5,000 por espacio para dos urnas, S/6,800 por tres urnas y S/8,500 por cuatro.

(Municipalidad de Surco)

No obstante, no solo no contaban con licencia de funcionamiento para este tipo de actividades comerciales, los fiscalizadores aseguraron que las encargadas tampoco contaban con el debido certificado de inspecciones técnicas de seguridad.



Por ello fueron multadas con 2 mil 100 soles. Sin embargo, la madre superiora se negó a firmar las papeletas de infracción de los inspectores de Surco.



“Esta iglesia publicitaba el servicio de columbario en volantes que habían repartido, dando sus horarios de atención y un número de teléfono celular para hacer reservación”, explicó Ricardo Gordillo, jefe de operaciones de Fiscalización de Surco.