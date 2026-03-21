El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) detalló que la temporada de otoño que comenzó en el Perú este viernes 20 de marzo se caracterizará por temperaturas más elevadas de lo normal vinculadas al desarrollo del fenómeno de El Niño.

“El otoño ha iniciado el 20 de mazo a las 9:46 a.m. y la característica principal es que en toda la parte costera vamos a tener temperaturas más cálidas de lo normal”, detallaron desde el Senamhi.

Las temperaturas principales en Lima oscilarán entre 15 y 25 grados, más cálidas de lo esperado en el otoño por el desarrollo del fenómeno de El Niño que traerá mareas más calientes desde el sur.

Sin embargo, el instituto advirtió que las temperaturas podrían elevarse y llegar a superar los 29 grados durante las primeras semanas de la estación. En los distritos más alejados del mar, se oscilará entre 17 y 27 grados durante este trimestre.

Presencia de lluvias durante otoño del 2026

Sobre la presencia de lluvias, el Senamhi precisó que podrán esperarse “hacia el sur del país durante el día” en regiones como Arequipa, Tacna y Moquegua. Asimismo, advirtió sobre heladas meteorológicas más frecuentes en las noches, adicional a la presencia de friaje en zona de sierra y selva.

También se prevén lluvias normales y ligeramente intensas en la costa norte y la sierra nort