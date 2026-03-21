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Lima y otras zonas de la costa central sentirán temperaturas elevadas por fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
Lima y otras zonas de la costa central sentirán temperaturas elevadas por fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) detalló que la temporada de otoño que comenzó en el Perú este viernes 20 de marzo se caracterizará por temperaturas más elevadas de lo normal vinculadas al desarrollo del fenómeno de El Niño.

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