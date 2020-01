El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que para hoy, miércoles 1 de enero del 2020, se esperan temperaturas máximas próximas a 30° C en la costa norte, 27° C en la costa centro y 26° C en la costa sur. Los valores mínimos estarán próximos a 20° C.

Para Lima Este (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Santiago de Surco) se espera que las temperaturas máximas alcancen los 28° C con sensación térmica de 29° C.

En tanto, para Lima Oeste (Callao, Magdalena, San Miguel, Miraflores, Barranco y Chorrillos) se prevé valores máximos de 26° C y sensación térmica de 27° C.

Asimismo, en Lima Oeste se espera cobertura nubosa en las primeras horas de la mañana y, en Lima Este, en las últimas horas de la tarde del 1 de enero.

–Otras regiones–

Por otro lado, se prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra (centro y sur, principalmente) y selva del país con acumulados diarios que superarán los valores normales. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 40 Km/h.

Además, se espera que en la costa norte se presente lluvia de trasvase (lluvia de la sierra transportada hacia la costa) durante la noche de año nuevo; y en la costa centro, cielo nublado en la tarde del primer día del año