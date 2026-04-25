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Pronostican presencia de nubosidad ligera en las mañanas hasta el martes 28 de abril. (Fuente: Senamhi)
Pronostican presencia de nubosidad ligera en las mañanas hasta el martes 28 de abril. (Fuente: Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima y el Callao registrarán un descenso ligero de temperaturas durante las primeras horas de las mañanas hasta el martes 28 de abril, para luego tener días soleados hasta la tarde.

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