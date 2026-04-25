El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima y el Callao registrarán un descenso ligero de temperaturas durante las primeras horas de las mañanas hasta el martes 28 de abril, para luego tener días soleados hasta la tarde.

Según Javier Mora, ingeniero meteorólogo del Senamhi, la causa de la nubosidad son vientos que arrastran nubes desde la sierra central hacia la costa peruana, fenómeno que se mantendrá hasta los días lunes 27 o martes 28 de este mes.

#Ahora #Senamhi #Minam En Lima se espera lluvia ligera y dispersa en las próximas debido a la humedad proveniente de la sierra. pic.twitter.com/eKinRUXAir — Senamhi (@Senamhiperu) April 24, 2026

Esto generó que hoy sábado 25 la temperatura en Lima Metropolitana sea de 20 grados en los distritos cercanos a la costa, y de 18 grados en la zona más alejada del litoral.

Esta temperatura ligeramente más fría se sentirá hasta las 9 a.m. o 10 a.m., cuando el cielo se despejará y se sentirán días soleados como lo que ha ocurrido las últimas semanas.

Según Mora, una vez que desaparezca la nubosidad en Lima, se espera un ascenso en las temperaturas de las mañanas de 1 a 2 grados.

“La recomendación siempre es mantenerse abrigado con chompa ligera y mantener la precaución por poca visibilidad en horas de la mañana”, comentó a TVPerú.

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