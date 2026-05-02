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Resumen

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En Lima y gran parte de la costa peruana, cada vez son más los ciudadanos que comentan que el otoño —e incluso el invierno— ya no se sienten como antes.

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