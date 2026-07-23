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Resumen

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La Clínica Ricardo Palma inauguró este jueves la primera Clínica Angelman del Perú, un espacio especializado que concentrará la atención multidisciplinaria de personas con este trastorno genético del neurodesarrollo, considerado una enfermedad rara. La iniciativa busca evitar que las familias deban recorrer distintos establecimientos de salud para acceder a múltiples especialistas y, al mismo tiempo, mejorar el seguimiento clínico de los pacientes.

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