El doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y jefe del programa de ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm, será sometido a un proceso indagatorio ético por parte del Colegio Médico del Perú (CMP), informó Alfredo Celis, presidente del Comité de Ética del citado gremio.

Esto, luego de que el expresidente Martín Vizcarra precisara que fue voluntario del estudio de la vacuna del laboratorio chino en octubre del 2020.

“Hemos tomado conocimiento de lo ocurrido de la vacunación del expresidente y de la participación del doctor Germán Málaga dentro de este evento, por lo tanto el Colegio Médico de oficio va a iniciar un proceso indagatorio para evaluar la responsabilidad del citado colega en su participación en este evento”, indicó para Canal N.

Celis explicó que la investigación puede durar entre 3 a 4 meses por las diversas etapas que incluye y porque los procedimientos son virtuales debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Le corresponde al consejo regional tercero de Lima iniciar este proceso. Pasadas unas o dos tres semanas, si hay una infracción, pasa al comité de asuntos contenciosos, quien determinará el grado de la infracción y establece, de ser el caso, la sanción o no. Dura así por el contexto de pandemia. Todo proceso se hace virtual y provoca que sea lento. El denunciado puede apelar”, agregó.

El representante del CMP explicó que si se confirma que el exmandatario participó de un ensayo clínico y este no fue doble ciego entonces se invalidaría el proceso desarrollado por la universidad Cayetano Heredia. “De ser así, recaería una gran responsabilidad a Germán Málaga y a todo el proceso del ensayo médico”, dijo.

En cuanto a sanciones, Celis detalló que existen infracciones graves, moderadas y leves que van desde la amonestación hasta la suspensión del trabajo médico por meses o un año. “No contempla la suspensión definitiva”, remarcó.

De otro lado, explicó qué es lo que ocurriría en el escenario de que Vizcarra Cornejo fuera quién pidió a Málaga Rodríguez ser vacunado: “Siendo esto una decisión personal de un tercero como el presidente Vizcarra, no tendría por qué comunicarlo. Eso no determina que no haya una infracción porque se ha quitado unas vacunas que era para el personal médico y no para una persona que no es parte del ensayo clínico o en todo caso pudo haber un aprovechamiento del cargo para vacunarse”, añadió.

El caso

El expresidente Martín Vizcarra confirmó ayer que formó parte de los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinopharm, en octubre del 2020, como parte de los exámenes de la fase 3.

“Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (del 2020)”, señaló en una conferencia de prensa desde Tacna.

El candidato al Congreso por el partido Somos Perú señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”.

Según el registro de Palacio de Gobierno, el expresidente y actual candidato recibió en Palacio de Gobierno a Málaga, un día antes de que fuese inoculado con el fármaco.

