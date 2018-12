Pepi Patrón Costa, quien se desempeña como vicerrectora de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis por los cobros indebidos a estudiantes.



A través de un comunicado, la doctora en Filosofía se disculpó con la comunidad universitaria y aclaró que no estuvo informada de los hechos. El rector Marcial Rubio, quien también renunció a su cargo, reconoció hace unos días que la PUCP, durante su administración, infringió la ley al cobrar moras excesivas a los alumnos que se retrasaban en sus pagos.

“Considero que es injustificable infringir la ley bajo ninguna circunstancia. Como Vicerrectora de Investigación de esta institución es mi deber velar por ellos. Lamento no haber estado al tanto de esta situación oportunamente. Yo no estaba informada de los hechos que se han descrito estos días. Repito para que quede claro: no he estado informada de los hechos descritos y ello ha sido dicho públicamente. Estaré muy agradecida si se deja de acusarme injustamente”, afirmó.

Tras renunciar al cargo, agradeció a quienes confiaron en ella y destacó que fue primera mujer que ha conformado el equipo rectoral en la historia de la PUCP. Además, señaló que comienza una etapa de replanteamiento en la que se debe reforzar la transparencia y el diálogo abierto y horizontal.



Pepi Patrón renuncia al cargo de Vicerrectora de Investigación de la PUCP. Difusión

La carta de renuncia ha sido enviada a los miembros de la Asamblea Universitaria. Fuentes de este Diario señalaron que la próxima reunión se realizará el 14 de diciembre y en ella se definirá la situación sobre las recientes renuncias.

Según indicó el rector Marcial Rubio, la universidad tiene que devolver unos 30 millones de soles por cobros indebidos realizados desde el año 2012, cuando la Ley N° 29947 estableció como tope máximo en el cobro de moras a la tasa de interés dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual no fue aplicada por la casa de estudios.

El proceso de devolución de dinero inició el pasado 26 de noviembre para los cobros efectuados desde 2016 a la fecha. A los que pagaron la mora después del 2012 se les devolverá desde el 20 de diciembre.

Vale indicar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar sobre el caso.

