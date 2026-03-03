Resumen

Ante el desabastecimiento de gas natural a causa de una fuga en la planta de Camisea, cientos de grifos permanecen desabastecidos de GNV. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), a través de la Comisión de Seguridad Energética y el Comité Técnico Especializado de Gas del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica (CIME), se pronunció ante la crisis y falta de planificación energética a nivel nacional del gas natural y otros combustibles líquidos.

