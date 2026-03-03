El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), a través de la Comisión de Seguridad Energética y el Comité Técnico Especializado de Gas del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica (CIME), se pronunció ante la crisis y falta de planificación energética a nivel nacional del gas natural y otros combustibles líquidos.

El CIP resaltó que el gas natural y los combustibles líquidos constituyen insumos claves para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y que el racionamiento o paralización del suministro de gas natural implica una interrupción y por ende migración forzada hacia combustibles más costosos y contaminantes.

Además, la institución señala que esto significa una pérdida de competitividad internacional, con impacto directo en la recaudación fiscal y el empleo.

A través de un comunicado y como respuesta, el CIP Lima propone se instale una Mesa Técnica Nacional de Planificación Energética, junto al Ministerio de Energía y Minas (Minem), organismos reguladores, operadores del sistema y especialistas independientes.

El objetivo es incrementar eficiencia en la capacidad de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, obtener nuevos mecanismos para incentivar el desarrollo de infraestructura para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos; y contar con una planificación energética que permita utilizar todos los energéticos disponibles (fósiles, renovables y otros).

Además, como acciones inmediatas se tiene previsto lo siguiente:

Análisis de la vulnerabilidad climática en la infraestructura energética.

Elaboración de un Plan Nacional de Redundancia Energética .

. Puesta en marcha de almacenamiento estratégico a nivel regional.

Reforzamiento del marco normativo para afianzar la seguridad energética como política de Estado.

En ese sentido, exhortan a que el Estado no puede seguir operando bajo un esquema energético frágil referente al gas.

“Las medidas excepcionales deben ser complementadas con reformas estructurales que garanticen continuidad, resiliencia y seguridad. El CIP Lima reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la estabilidad económica y la seguridad energética del país”, indican.