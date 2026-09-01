Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú.
Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú.
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En el marco del diálogo institucional del Acuerdo Nacional, el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, participó en una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Dentro de la agenda de temas, se discutieron las medidas que requiere el país frente al Fenómeno El Niño, la seguridad alimentaria y la articulación entre los distintos niveles de Gobierno.

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