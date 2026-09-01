En el marco del diálogo institucional del Acuerdo Nacional, el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, participó en una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Dentro de la agenda de temas, se discutieron las medidas que requiere el país frente al Fenómeno El Niño, la seguridad alimentaria y la articulación entre los distintos niveles de Gobierno.

Durante el encuentro, el CMP enfatizó además en la necesidad de incorporar la respuesta del sector salud dentro de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño, considerando los riesgos sanitarios que podrían presentarse y la importancia de fortalecer oportunamente la capacidad de respuesta de los establecimientos y del personal de salud.

El decano nacional también trasladó a la presidenta la realidad que enfrentan diariamente los médicos en los establecimientos del país. “Le he expresado a la presidenta el saludo de los miles de médicos que luchan valientemente frente a las brechas de salud que existen”, señaló.

“Los médicos han estado presentes en los momentos más difíciles del país, salvando vidas, sosteniendo la atención sanitaria y respondiendo en situaciones de emergencia; recordemos que, en el lamentable contexto de pandemia, cientos de médicos perdieron la vida mientras cumplían su labor al servicio de la población”, agregó el titular del CMP.

Frente al riesgo asociado al Fenómeno El Niño, el CMP destacó que la experiencia, preparación y capacidad de respuesta de los médicos serán nuevamente fundamentales para proteger la salud de los peruanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables.

“Por ello, el Colegio Médico del Perú continuará aportando su capacidad técnica y promoviendo la articulación con las autoridades para impulsar acciones preventivas y propuestas concretas que fortalezcan la respuesta sanitaria del país frente al FEN”, concluyó.