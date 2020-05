El jefe territorial de los bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto, informó que el comandante general de Bomberos, Larry Linch, se encuentra internado en el hospital de Ate debido a que presenta síntomas sospechosos del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Ha tenido algunos síntomas (de COVID-19) y producto de ello ha preferido internarse en el hospital de Ate, ponerse a buen recaudo a fin de poder lograr su pronta recuperación. Todos estamos deseando que el señor Jesucristo, Dios, no ayude con él porque ha estado al pie del cañón, no ha habido un día que no haya estado al lado de nosotros", detalló en declaraciones a Canal N.

Consultado respecto a cuántos bomberos hay infectados con COVID-19, Casaretto indicó que a nivel de Lima hay un aproximado de 87, de los cuales algunos están internados en la Villa Panamericana.

“Tenemos bomberos que han estado comprometidos con el COVID-19, varios ya están recuperados en sus domicilios cumpliendo con el ciclo de cuarentena. También tenemos bomberos en la Villa Panamericana donde han sido recibidos y asignados a una torre. En Lima tenemos un aproximado de 87 bomberos”, precisó.

En otro momento, Casaretto indicó que, a fin de evitar más contagios entre los bomberos, el Gobierno los ha provisto de equipos de protección, entre mascarillas, termómetros, lentes, guantes, mascarillas y otros.

“Todos los equipos de bioseguridad que ha conseguido la Intendencia a sido con el apoyo del Ministerio de Salud. Tenemos gorros, lentes mascarillas, termómetros para que cada compañía pueda chequear a sus bomberos y también tenemos las pruebas rápidas, para verificar su estado de salud”, precisó.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RECOMENDADO