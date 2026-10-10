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El Comando Unificado contra el Crimen Organizado está integrado por militares y policías. (Foto: Ministerio de Defensa)
El Comando Unificado contra el Crimen Organizado está integrado por militares y policías. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Carlos Gonzales

Uno de los problemas que más agobia a la población en la actualidad es el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, por ello, la presidenta Keiko Fujimori anunció, el último miércoles, la creación de un comando unificado para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. En ese contexto, surge la pregunta sobre cómo operará y quiénes integrarán dicha unidad.

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