Uno de los problemas que más agobia a la población en la actualidad es el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, por ello, la presidenta Keiko Fujimori anunció, el último miércoles, la creación de un comando unificado para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. En ese contexto, surge la pregunta sobre cómo operará y quiénes integrarán dicha unidad.

Al respecto, Rafael Belaunde Llosa, ministro de Defensa, señaló que dicho comando unificado estará conformado por agentes de unidades policiales del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), así como 500 miembros del Ejército y 80 integrantes de la Fuerza Especial Conjunta (FEC) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros.

“Lo que se busca es integrar una fuerza operativa de combate contra las organizaciones criminales”, precisó a TV Perú.

Indicó que el comando unificado estará dirigido por el Ministerio del Interior, con la participación del Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas. Añadió que se busca reforzar la coordinación entre ambas instituciones, especialmente en materia de inteligencia.

La presidenta Keiko Fujimori anunció, el último miércoles, la creación de un comando unificado para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Foto: Presidencia.

“Habrá un agresivo programa de rastrillaje, (el miércoles) se han desplegado los 1.350 (militares y policías), estamos endureciendo el control externo de los penales para evitar que los chips o celulares entren a los penales”, indicó.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, indicó que se trata de una unidad militar-policial “muy contundente y fuerte” que tendrá presencia en todo el país. “No solo es una estrategia de ideas, sino es un cuerpo militar-policial”, afirmó.

El Cuartel General del Ejército, más conocido como el ‘Pentagonito’, albergará el Centro de Control y Operaciones, desde donde se dirigirán las acciones destinadas a combatir el crimen y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Destacan participación de las Fuerzas Armadas en el Comando Unificado

Julio Corcuera, experto en seguridad ciudadana y exviceministro de Seguridad Pública del Mininter, comentó a El Comercio que, ante la creación del Comando Unificado contra el Crimen Organizado, en América Latina las Fuerzas Armadas “empiezan a tener cada vez más roles de seguridad”.

“Si se usa las capacidades de las Fuerzas Armadas en inteligencia y en el uso de drones y aeronaves, entonces sí importa mucho y es muy útil”, refirió.

Además, destacó que en esta nueva estrategia del Poder Ejecutivo los jefes de las instituciones estén coordinando de manera directa, ya que le brinda una velocidad distinta al momento de ejecutar una planificación.

Miembros de las Fuerzas Armadas trabajarán de forma conjunta con la Policía Nacional.

Corcuera también resaltó que la presidenta Keiko Fujimori haya convocado a sumarse a la lucha contra la delincuencia y criminalidad a las empresas de telefonía celular, Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a los bancos, ya que permitirá cortar la cadena de pago de la extorsión.

“Las empresas de transporte público pagan el cupo de la extorsión a través de Yape o Plin o en cuentas bancarias, pero estas pueden cancelarse de manera rápida, pero esa no es una facultad de la Policía”, afirmó.

“Los extorsionadores en el Perú, en su mayoría, no van a cada casa, bus o empresa a recoger el dinero, sino que exigen que la víctima pague el dinero a través de un número de Yape, Plin o cuenta bancaria, por lo que si esta cuenta es identificable, lo lógico es que se suspenda inmediatamente”, aseveró.

Advierten que se podrían mezclar estrategias

El comandante PNP (r) Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de Lima Norte, cuestionó la reciente creación del comando unificado contra la delincuencia y la criminalidad, pues indicó que se están mezclando las estrategias.

En diálogo con El Comercio, Rivadeneyra indicó que la lucha contra las extorsiones requiere de una estrategia para resultados de corto plazo, mientras que el combate a las organizaciones criminales y economías legales se fundamenta en procedimientos de largo plazo. Planteó la creación de un grupo especializado en la Policía, como la Diviac, para enfrentar la criminalidad y empleando la investigación criminal y la inteligencia.

“Lo que se tiene que hacer de manera inmediata es la lucha contra los extorsionadores, que no es necesariamente la lucha contra las organizaciones criminales o las economías ilegales”, indicó.

Comando Unificado cuenta con 500 miembros del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas, así como integrantes de unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO.

Además, dijo esperar que el trabajo del comando unificado esté acompañado del Ministerio Público y Poder Judicial, pues recordó que, durante su labor para capturar a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se detuvo a varios delincuentes en el 2024, pero que recién este año las autoridades judiciales se están abocando a esos casos y lo están citando, cuando él ya pasó a la situación de retiro y el imputado se encuentra libre tras cumplir su prisión preventiva.

Cifras duras

El Gobierno se enfrenta a un panorama bastante sombrío en el tema de la criminalidad. Durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se han reportado, entre el 28 de julio y el 27 de septiembre, 328 homicidios, pero esa cifra podría aumentar, ya que la base de datos del Sinadef está en permanente actualización, según informó el analista de datos Juan Carbajal.

Además, según refirió que, en lo que va del 2026, la cifra de víctimas del sector transporte por ataques de los extorsionadores es de 81, número que supera al del 2025, que alcanzó los 77.