Jaime Reusche, integrante del Comando Vacuna, indicó que las negociaciones para la obtención de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) que viene realizando el Perú están sumamente atrasadas.

En declaraciones a América Noticias, aseveró que no hay motivo que justifique estas demoras, ya que otros países sí han logrado firmar más acuerdos para la obtención de las dosis.

“Nosotros somos ciudadanos independientes [el Comando Vacuna]. Lo que queremos decir es que estamos totalmente retrasados en las negociaciones. Solo tenemos acuerdo con Pfizer, no se han suscrito más y ni siquiera el de Pfizer esta asegurado al 100%. Nos faltan dosis, no las tenemos como se habían ofrecido, por qué no se han firmado los contratos”, expresó.

Aseveró que las autoridades deben explicar los motivos por los que no se han firmado más acuerdos, pues afirmó que el Perú cuenta con recursos suficientes.

“Varios países han firmado más acuerdos de nosotros. No se puede decir que no hay recursos porque el Perú ha invertido el 12% de su PBI, que es más que de los 200 millones que se requieren para hacer compromisos de pago”.

Explicó que el tema de la “seguridad” de la vacuna tampoco es una excusa válida pues esto se puede solucionar colocando cláusulas que condicionen los pagos con la efectividad de la vacuna.

El último domingo, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, afirmó que, al margen del convenio con Covax Facility y el compromiso con Pfizer, no se ha entregado dinero ni se ha llegado a un acuerdo con laboratorios para proveer de vacuna contra el COVID-19.

“No (se ha entregado dinero a otro laboratorio). La negociación pasa del nivel de los convenios confidencialidad a los convenios vinculantes en el momento que se decide llegar a una compra con un laboratorio, todavía no tenemos convenios vinculantes más de allá de lo que es conocido, con Covax y Pfizer, no ha habido otro pago, pero sí tenemos la garantía del MEF que tenemos el dinero cuando se llegue al acuerdo y esperamos que sea muy pronto”, expresó Suárez en el programa Agenda Política de Canal N.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, explicó ayer que la vacuna contra el COVID-19 llegará al Perú en la primera mitad del próximo año.

