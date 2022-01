Un incendio que inició en una carpintería y se propagó a las viviendas colindantes dejó varias familias afectadas. El siniestro se produjo esta madrugada cerca de la 1 a.m. en el Jr. Gonzalo Pizarro cruce con el Jr. 12 de Octubre, en el distrito de Comas.

“Mi hija me llama y me dice: papá se está quemando la casa del costado y, en segundos, el fuego alcanzó la nuestra, se ha quemado todo, no tengo nada”, comentó a América Noticias uno de los afectados.

De acuerdo al portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp), se necesitaron de 10 unidades, entre cisternas, motobombas y otros, para poder sofocar las llamas, que afectaron una vivienda y un negocio.

“Queremos el apoyo del alcalde de Comas, una carpa para que pueda pasar la noche mi familia”, instó otro de los agraviados.

De momento, la causas son materia de investigación. Por su parte, los afectados piden ayuda a las autoridades tras perder todo a causa del siniestro.

