Miembros del Serenazgo de Comas y de la Policía Nacional intervinieron una vivienda ubicada en la calle Río Caplina del mencionado distrito en el que una familia comercializaba balones de oxígeno medicinal sin autorización. En el local se hallaron 150 balones en total, los cuales buscaban venderse a familiares de pacientes graves de coronavirus.

Según la propietaria del local, los balones habían sido llenados en la empresa Criogas del Callao y el proceso de acreditación del establecimiento estaba en trámite. Detalló que cada balón se vendía a 35 soles.

Sin embargo, el gerente de Seguridad Ciudadana de Comas, William Valladares, precisó que la intervención se dio luego de un trabajo de investigación e inteligencia para hallar el local, el cual, según explicó, no contaba con permisos ni cumplía con los requisitos para operar.

La autoridad edil detalló que los balones encontrados serán incautados mientras duren las investigaciones por este caso. Sostuvo que se debe comprobar que los balones tengan realmente oxígeno medicinal, pues su procedencia es “dudosa” y podría tratarse de oxígeno industrial que es vendido a familiares de pacientes graves de coronavirus, quienes lo quieren como parte de su tratamiento.

Detalló que el trabajo de identificación se basó en denuncias de los vecinos y en una red de contactos que establecieron por redes sociales.

“Exhortamos a todos que quieren hacer sus negocios a que tramiten sus autorizaciones, esta zona no tiene permiso para hacer negocios. No hay autorización, no cumplen con ninguna de las medidas de seguridad. Si este local es clandestino, además de la multa se procede a la retención de los balones. La multa sería del 100% de una UIT”, aseveró a Latina.

