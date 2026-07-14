Víctor Alama, docente de religión del colegio José Carlos Mariátegui en Comas, es objeto de protestas tras ser denunciado por presuntos tocamientos indebidos contra un alumno de diferentes grados de secundaria. Los padres exigen justicia en los exteriores del plantel, luego de que el implicado fuera puesto a disposición de la UGEL 04 y su paradero actual sea desconocido para las autoridades.

La indignación aumentó al conocerse que uno de los presuntos abusos ocurrió el pasado 2 de julio. Los familiares indicaron que recién fueron notificados diez días después mediante información filtrada, lo que motivó el plantón frente a la institución para denunciar el presunto ocultamiento de los hechos por parte de las autoridades del centro escolar.

A esto se suman testimonios de otros alumnos que señalan antecedentes de conductas inapropiadas por parte de Víctor Alama, quien lleva trabajando 25 años en la institución educativa y, pese a ser profesor de literatura, ejercía funciones de psicólogo sin la especialidad requerida, aprovechando su cargo para citar estudiantes en espacios aislados de la institución.

Los manifestantes también denunciaron presuntos abusos cometidos por otros educadores del plantel. Destacaron el caso de un profesor de educación física quien, tras ser acusado por una relación con una alumna menor de edad, fue reincorporado a sus labores por disposición administrativa al ser absuelto judicialmente, lo que ha generado desconfianza en la comunidad educativa.

Críticas contra directivos del colegio José Carlos Mariátegui

La subdirectora afirmó que Víctor Alama no ingresa al plantel desde el 3 de julio y el caso figura en el portal SíSeVe. Sin embargo, la directora Sara Lezameta es cuestionada por la demora en la comunicación oficial hacia los padres, quienes consideran que su gestión administrativa carece de la transparencia necesaria en este proceso.

Personal de la UGEL 04 acudió a la escuela para dialogar con los directivos ante la amenaza de protestas continuadas de los padres de familia. En este proceso, se confirmó que el caso se encuentra en una fiscalía, mientras el Ministerio de Educación aplica el bloqueo administrativo para impedir que el docente sea contratado en cualquier otra institución educativa.

Los padres aseguraron que continuarán las medidas de fuerza hasta que se garantice la seguridad de los escolares y se esclarezcan las denuncias por conductas inapropiadas en esta zona de Comas, donde exigen sanciones drásticas contra los implicados.