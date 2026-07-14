Padres reclaman por impunidad en acusaciones contra profesor de un colegio de Comas acusado de tocamientos indebidos. (Panamericana)
Padres reclaman por impunidad en acusaciones contra profesor de un colegio de Comas acusado de tocamientos indebidos. (Panamericana)
Por Redacción EC

Víctor Alama, docente de religión del colegio José Carlos Mariátegui en Comas, es objeto de protestas tras ser denunciado por presuntos tocamientos indebidos contra un alumno de diferentes grados de secundaria. Los padres exigen justicia en los exteriores del plantel, luego de que el implicado fuera puesto a disposición de la UGEL 04 y su paradero actual sea desconocido para las autoridades.

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