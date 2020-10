Una madre de familia denunció que su hijo recién nacido fue intercambiado por otro en el Hospital Nacional Sergio Bernales (Collique), situado en Comas. El noticiero América Noticias informó que cuando la progenitora se percató del hecho y retornó al nosocomio le informaron que su bebe había sido entregado a otra familia.

El informe indicó que la madre de uno de los bebes contó que se percató del error al salir del alta cuando vio que los apellidos que figuraban en el brazalete que cargaba el menor no coincidían con los suyos.

“En el momento que salgo verifico su brazalete y sale con el nombre de otra mamá y es ahí donde hemos reclamado nosotros”, dijo la madre de familia, quien prefirió el anonimato.

Por su parte, la otra mujer que recibió al bebe por error, y quien también evitó brindar su identidad, contó que tuvo al recién nacido por un lapso de dos horas y le dio de lactar.

“No me di cuenta. Me llamaron de acá [hospital] y me dijeron que tenía que traer al bebe y me dijeron ‘fíjate en el brazalete’, y me percaté que no era mío sino de la señora”, explicó.

El noticiero informó que el hospital Sergio Bernales señaló que el error habría sido de una enfermera que tuvo la labor de vestir y entregar a los recién nacidos. No obstante, los padres de ambos bebes han solicitado que se le sometan a un examen de ADN para no existan dudas del parentesco con los recién nacidos. Este pedido fue aprobado por el nosocomio.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMEMDADO

“No hay vacunas para los niños. No hay ningún ensayo que se haya hecho”, afirma Pilar Mazzetti

“No hay vacunas para los niños. No hay ningún ensayo que se haya hecho”, afirma Pilar Mazzetti