Cuando los conductores pasan por la cuadra cuatro de la Av. Petit Thouars, el caos se apodera de la vía. Esto es debido a que un carril completo es utilizado para estacionar vehículos intervenidos por la comisaría homónima. Expertos sostienen que los policías están actuando contra la norma al invadir el espacio público. Esta situación se replica en los alrededores de otras dependencias policiales.

El Comercio calculó que, en 10 minutos, hay un promedio de hasta 5 atascos de tráfico seguidos. / JOEL ALONZO

La comisaría de Petit Thouars, en el Cercado de Lima, tiene alrededor de 13 a 15 autos ubicados en uno de los cuatro carriles de la vía, lo que genera congestión vehicular. Luego de dirigirse al lugar, un equipo de El Comercio calculó que, en 10 minutos, hay un promedio de hasta cinco atascos seguidos. Estos autos y camionetas, algunos completamente deteriorados, han sido puestos a disposición de la comisaría por diversos motivos.

La Policía explicó a este Diario que los vehículos estacionados han sido retenidos por accidentes de tránsito, los agentes realizan intervenciones de acuerdo a dónde ocurrió el choque. “Si ha sido en Miraflores, lo ve la comisaría de Miraflores. Todo es de acuerdo a la jurisdicción del distrito”, dijo. Además, aseguraron que, después de tres a cuatro días, los vehículos son trasladados a un depósito.

Estacionamiento de carros chocado en la cuadra 4 de la Av. Petit Thouars, Cercado de Lima. / JOEL ALONZO

Sin embargo, vecinos y comerciantes de la zona señalan que si bien una grúa se suele llevar los carros, luego trae otros, generando así un círculo vicioso. “Yo no sé si eso está permitido, pero siempre hay carros chatarreros y eso ocasiona mucho tráfico”, añadió.

Del mismo modo, a las afueras de la comisaría de Monterrico, a la altura del cruce de la Av. Manuel Olguín con el jirón El Cortijo, se observan dos carriles con un promedio de 18 a 20 autos estacionados, algunos aparentemente inservibles. La policía sostuvo que hay vehículos que están a su disposición por diversos motivos como robo, accidente o requerimiento de un juez. No obstante, indicaron que “hay otros que están cochinos y no son nuestros, sino que los abandonan”.

Se observan dos carriles con un promedio de 18 a 20 autos estacionados. / Violeta Ayasta

Por otro lado, en la comisaría de Villa de Chorrillos, en el cruce de la Av. Prolongación Huaylas y la calle El Milagro, se pudo corroborar la presencia de vehículos que permanecen estacionados en la mencionada calle, interrumpiendo el tránsito e invadiendo un carril de la vía. La policía señaló que los autos son trasladados a la zona luego de ser intervenidos por choques o robos. Aseguraron que, luego de unos días, van a un depósito.

Vehículos permanecen estacionados en las inmediaciones de la comisaría de Villa de Chorrillos, interrumpiendo el tránsito e invadiendo un carril de la vía. / CESAR CAMPOS

Las autoridades contra la norma

Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito de la PNP, sostuvo que este es un problema de todos los días. “Es casi una rutina. Los vehículos son intervenidos por la comisaría y se quedan en los alrededores como si fuera un depósito”, dijo. Añadió que en el Decreto Legislativo 1340 se prohíbe el uso de instalaciones policiales como depósitos, los vehículos solo pueden ser retenidos por 24 horas.

El decreto también hace referencia a que las autoridades judiciales y el Ministerio Público no pueden ordenar que los autos sean retirados de las comisarías. “La Fiscalía y el Ministerio Público no se involucran. Por ello, la policía se ve obligada a tener los autos”, señaló. Barreto considera que las autoridades están infringiendo las normas de tránsito.

Inmediaciones de comisaría de Monterrico es usada para estacionar vehículos. / Violeta Ayasta

Alfonso Flórez, gerente general de Fundación Transitemos, mencionó que no hay suficientes depósitos. “No es común ver buses debido a que no hay espacio (...). Siempre hay carros tirados en las puertas de las comisarias porque la policía no cuenta con depósitos para guardarlos. Sin embargo, sí cuentan con clubes y terrenos utilizados para otros fines”, dijo.

Resaltó que no se hace nada porque la policía tendría que sancionarse a sí misma. “Ellos tampoco pueden violar la norma, deberían ser los primeros en respetarla. Es contradictorio porque si una persona se estaciona en un lugar que no debe ser, le ponen una multa”, agregó.

El ingeniero vial David Fairlie sostuvo que, de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, se está cometiendo la infracción M21, la cual establece que está prohibido estacionar interrumpiendo el tránsito, calificada como muy grave.

El ingeniero vial David Fairlie sostiene que el denominado embudo o cuello de botella aparece cuando se cierra una parte de la vía de manera abrupta. / JOEL ALONZO

El especialista considera que estas vías no están diseñadas para funcionar con un carril menos ya que no cuentan con una cuña que permita que la disminución de carriles pueda darse progresivamente. Por ello, se genera el denominado embudo o cuello de botella, el cual aparece cuando se cierra una parte de la vía de manera abrupta.

“Es difícil calcular cuánto tiempo se pierde debido a que es necesario hacer cálculos con diversos instrumentos de ingeniería de tránsito. Sin embargo, el hecho de perder un carril ocasiona congestión de manera casi inmediata”, señaló.

Así es el atasco de tráfico que se genera debido a la invasión de un carril en la Av. Petit Thouars.

Alternativas

Franklin Barreto propone que tanto las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la PNP deben implementar espacios para los vehículos intervenidos . Considera que estas entidades deben otorgar los recursos necesarios a las comisarías para que puedan alquilar o comprar depósitos .