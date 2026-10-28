La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / EC).
La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / EC).
Por Redacción EC

La comitiva del Vaticano inicia su recorrido por las regiones del Perú para evaluar las sedes que recibirán la visita del papa León XIV. La delegación de avanzada parte en las próximas horas hacia el interior del país tras concluir la revisión técnica de seguridad en los recintos que visitará el Sumo Pontífice en Lima.

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