La comitiva del Vaticano inicia su recorrido por las regiones del Perú para evaluar las sedes que recibirán la visita del papa León XIV. La delegación de avanzada parte en las próximas horas hacia el interior del país tras concluir la revisión técnica de seguridad en los recintos que visitará el Sumo Pontífice en Lima.

La comitiva llegó al Perú el 26 de octubre a las 5:07 p.m. en un vuelo procedente de París. La delegación del Vaticano se trasladó a la sede de la Nunciatura Apostólica a las 7:00 p.m. para coordinar los protocolos con las autoridades eclesiásticas locales.

Tras su recorrido por Lima y el Callao, el cronograma de trabajo fija la llegada de los comisionados a las ciudades de Cusco y Pucallpa para la jornada del 29 de octubre. La comitiva examinará las obras en el complejo deportivo La Videnita en Manantay y el escenario del Malecón Callao a orillas del lago Yarinacocha.

Los inspectores de la Santa Sede viajarán el 30 de octubre a la ciudad de Chiclayo para supervisar las obras de construcción del altar mayor. La infraestructura litúrgica se levanta en las Pampas de Pimentel sobre una explanada de 55 hectáreas preparada para recibir a un millón de feligreses.

Últimas actividades de comitiva del Vaticano

La delegación técnica continuará las actividades de supervisión en Cajamarca durante el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los delegados concentrarán sus evaluaciones en la provincia de Santa Cruz de Succhabamba para afinar las rutas de acceso en helicóptero.

TE PUEDE INTERESAR: Visita del Papa León XIV: comitiva del Vaticano recorre Lima para evaluar medidas de seguridad y agenda final

Finalmente, retornarán a Lima tras completar los diagnósticos operativos. Los comisionados culminarán sus labores en el Perú el 2 de noviembre antes de abordar su vuelo internacional hacia Argentina.

Las autoridades regionales despliegan dispositivos de seguridad especiales con más de 3000 efectivos de la Policía Nacional e integrantes de las juntas vecinales. La Fuerza Aérea del Perú mantiene listas unidades médicas y helicópteros de salvamento para resguardar los traslados en cada sede provincial.

La estancia del Santo Padre en el territorio nacional durará seis días fijados entre el 11 y el 16 de noviembre con multitudinarios encuentros públicos.