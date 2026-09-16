La lucha contra la corrupción dentro de la Policía será uno de los seis ejes de la gestión del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza. El anuncio se produce en un escenario marcado por la baja confianza ciudadana en la institución y luego de los cuestionamientos surgidos durante la investigación del secuestro de Jenss Lara y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo.

La mandataria Keiko Fujimori, durante la ceremonia de reconocimiento al general PNP Fredy López como nuevo jefe de la Policía, señaló que el Poder Ejecutivo respaldará a los policías que arriesguen su integridad cuando enfrenten la criminalidad, pero que no tolerarán los “actos individuales de corrupción”.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población. Vamos a premiar la excelencia, pero también actuar con firmeza frente a cualquier desviación”, afirmó Fujimori Higuchi.

Incluso, la jefa de Estado le recordó a López Mendoza que debe conducir a la Policía “con firmeza, integridad, disciplina y cercanía con la ciudadanía”.

Este miércoles se efectuó el cambio en la jefatura de la Comandancia General de la Policía. (Foto: Ministerio del Interior/X)

Por su parte, el nuevo jefe de la Policía señaló que uno de los seis lineamientos de su gestión será enfrentar la corrupción que cometan elementos del cuerpo policial. “Habrá una lucha incisiva y perseverante contra la corrupción, persiguiendo y deteniendo a aquellos poicías que transgredan la ley”, indicó el general PNP Fredy López en su primer mensaje como jefe policial.

“Perseguiremos y detendremos a aquellos policías que transgreden la ley”, añadió.

Además, señaló que otro eje de su mandato será el de brindar un buen trato a los ciudadanos cuando acudan a una dependencia policial. “Habrá el respeto, el buen trato, la empatía y la respuesta inmediata al ciudadano, garantizando una atención digna a toda persona que acuda a una comisaría o dependencia policial en busca de auxilio, protección o justicia”, puntualizó.

Poca confianza de la ciudadanía en la Policía

La poca confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional del Perú se ha evidenciado en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Entre julio y diciembre del 2025, solo un 13.4% de personas tuvo confianza en la PNP.

De acuerdo con ese documento, en el mismo periodo, un 84,6% de personas dijo no tener confianza en la PNP. La caída se evidencia desde el 2014, pero solo en el 2020 se registró un 28,2% de confianza, en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19.

Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, reveló que una muestra de la mala situación en la que se encuentra la PNP es que, desde enero a agosto del 2025, se había informado que cerca de mil agentes estaban en la cárcel por estar involucrados en diversos delitos. Incluso, afirmó que más de 1.300 denuncias fueron presentadas contra miembros de la PNP.