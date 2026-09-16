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Resumen

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La corrupción policial es un tema que afrontará la nueva gestión de la PNP.
La corrupción policial es un tema que afrontará la nueva gestión de la PNP.
Por Carlos Gonzales

La lucha contra la corrupción dentro de la Policía será uno de los seis ejes de la gestión del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza. El anuncio se produce en un escenario marcado por la baja confianza ciudadana en la institución y luego de los cuestionamientos surgidos durante la investigación del secuestro de Jenss Lara y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo.

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