En el caso de Breña, el acalde Luis Felipe de la Mata alertó días atrás que su jurisdicción viene siendo golpeada por las deudas millonarias generadas por gestiones anteriores. Indicó que desde el año 1993 a la fecha las deudas superan los 200 millones de soles.

“Lamentablemente, en Breña, hemos tenido gestiones municipales que no se preocuparon de la verdadera gestión administrativa que necesitaba la municipalidad. Entre las deudas acumuladas destaca una a la Sunat. La deuda era de 18 millones, pero ha generado intereses de casi 50 millones. Lo mismo respecto a la AFP, tenemos una deuda original de 3,2 millones, pero con el tiempo ha crecido a 21,5 millones de soles”, detalló.

Insolvencia viene afectando el distrito de Breña en la normal ejecución de los servicios públicos, como seguridad ciudadana, recojo de basura, entre otros. (Foto: archivo GEC)

Asimismo, De la Mata señaló que su Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), que es de casi 3,4 millones de soles al año, está embargado desde el 2008, por lo que aguarda que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pueda ayudar a las municipalidades sin solvencia financiera facilitándoles un presupuesto adicional. Dijo que tanto su gestión como algunas otras necesitan que se les envíe un “salvavidas” para salir a flote.

“Esta situación afecta tremendamente a los servicios públicos. No podemos brindar mejores parques y jardines porque no tenemos la economía respectiva, pero a pesar de todo ello estamos haciendo los esfuerzos necesarios. Lo que más se requiere en el distrito es la limpieza pública. No podemos tener créditos porque no tenemos cómo pagarlos. Un salvataje nos va a permitir poder desarrollar obras y servicios”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas, explicó que la insolvencia financiera que afronta el municipio se debe a la mayor cantidad de egresos en comparación con los ingresos, lo que genera un déficit en el presupuesto. Agregó que para superar esta crisis necesitan 100 millones de soles como “salvavidas”. Asimismo, resaltó que la Municipalidad del Rímac recauda un presupuesto de 30 millones al año, monto que no alcanza para cubrir una planilla de cerca de 34 millones.

“Tenemos una pérdida de 6 a 8 millones al año. Debemos 7 millones en limpieza pública. Es calamitoso lo que pasamos. Además, hay que sumarle que de 10 vecinos, tributan solo dos”, manifestó la autoridad.

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, explicó que para superar la crisis financiera en su distrito se necesitan 100 millones de soles a manera de “salvavidas”. (Foto: Andina)

Sobre el Foncomún, De la Rosa precisó que su jurisdicción tiene asignado 10 millones por este concepto, sin embargo, no pueden disponer de este monto por completo ya que se le retienen 3 millones por deudas anteriores. Ante ello, dijo que solicitó la ampliación de este fondo para su distrito, es decir, pasar de 10 a 40 millones y así lograr un equilibrio fiscal, así como compensar los gastos de planilla y ejecución de obras.

De igual forma, la semana pasada, en entrevista con El Comercio, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, también destacó la necesidad de que el MEF les otorgue un “salvavidas”. En el caso de este distrito, la deuda que arrastra de gestiones anteriores asciende a 500 millones de soles por conceptos de pagos atrasados de AFPs, temas laborales, obras inconclusas, gastos corrientes, entre otros. Al respecto, la autoridad aseguró que su gestión va a reducir la deuda a aproximadamente 300 millones.

“Esta reducción se dará a través de la Repro AFP (reprogramación del pagos de deudas al sistema privado de pensiones), para pagar 75 millones de soles con los beneficios de descuentos que otorga la ley. Es decir, de una deuda de 200 millones, solo pagaremos 75 millones de soles. Pero en los estados financieros se reflejará una reducción de 200 millones de la deuda total”, dijo a este medio.

El panorama en Ancón

En diálogo con este Diario, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, expresó su preocupación por los casi nulos recursos con los cuenta el municipio del distrito. Dijo que el Foncomún que se les asigna (12 millones de soles al año) no alcanza para cubrir los servicios destinados a una población de 120 mil personas.

“Estamos pasando una situación financiera bien complicada, no desde ahora, sino desde hace varios años. El presupuesto que se nos asigna por el Foncomún está calculado para una población de 50.000 personas, casi la mitad de la que tenemos realmente. Somos un distrito que ha crecido”, manifestó.

Daza indicó que vienen arrastrando una deuda desde el año 98, correspondientes a gastos de la ONP, la Sunat, entre otras, que se han ido acumulando con el tiempo. Se trata de una deuda total de 15 millones de soles. Asimismo, debido a esta situación se les ha congelado el 20% de su presupuesto.

“Empezamos el año pidiendo un préstamo del Banco de la Nación para subsanar el monto congelado. Además, hay que sumarle la reducción del IGV y por ende del Foncomún. Todos estos son los motivos por las cuales el distrito se está declarando en este momento en quiebra. El dinero que tenemos nos va a alcanzar hasta fines de agosto, de ahí en adelante ya no tenemos presupuesto”, dijo.

El acalde Daza dijo que su comuna vienen arrastrando una deuda total de 15 millones de soles. Debido a esta situación se les ha congelado el 20% de su presupuesto anual del Foncomún. (Foto: GEC)

Daza agregó que se trata de una situación preocupante para Ancón pues cuenta con una gran población vulnerable. Acotó que cerca del 80% de los vecinos no paga arbitrios porque no recibe los servicios en su totalidad por parte de la municipalidad. No se puede dar la atención debida, por ejemplo, a temas como el recojo de la basura, la seguridad ciudadana, entre otros.

“Con 120.000 habitantes, Ancón solo tiene 40 serenos, 20 en el turno de la mañana y 20 en la noche. Así es imposible hacer un servicio de seguridad ciudadana. En el tema de limpieza pública recolectamos diariamente 60 toneladas en promedio de basura con 100 trabajadores municipales y algunos contratados, pero no es suficiente. Estamos en riesgo alto de declararnos en emergencias sanitaria porque no podemos limpiar la ciudad”, refirió el alcalde.

MEF lanzaría salvavidas

Según cifras del MEF, al menos 14 municipalidades se encuentran endeudadas al cierre del 2023, con montos que exceden largamente a sus ingresos. Seis de estas se encuentran en Lima. Por ello, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció hace poco que su sector impulsará un “salvavidas” a las comunas quebradas financieramente, con el objetivo de que estas puedan levantar su su gestión.

El Comercio solicitó al MEF información detallada sobre el estado de estos distritos sobre endeudados y de la lista completa de los municipios en financieramente en rojo. Sin embargo, pese a que el pedido se hizo hace días, hasta el cierre de este informe no ha recibido respuesta.

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció hace poco que su sector impulsará un “salvavidas” a las municipalidades quebradas financieramente. (Foto: MEF)

“Vamos a fortalecer la gestión fiscal subnacional. Hay algunos gobiernos locales que están quebrados. Voy a mencionar algunos: el caso de Chiclayo, La Victoria, la Municipalidad del Rímac necesitan que le lancemos un salvavidas, a fin de reflotar la gestión y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, señaló el ministro.

Esta propuesta se sustenta en el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República para poner en marcha medidas que promuevan la reactivación económica y fortalecer la gestión fiscal.

¿Por qué no habrían fondos?

Marcel Ramirez, candidato a PhD en Administración Pública e Investigador en Gestión y Políticas Públicas, explicó que los ingresos que tiene una municipalidad vienen fundamentalmente de dos fuentes. La primera es el Foncomún, que lo compone el 2% de todo el IGV. Esta es la fuente principal. La otra es lo que se denomina recursos propios, es decir, lo que las comunas recaudan por impuesto predial y arbitrios.

“Mientras los arbitrios van dirigidos realmente a atender servicios muy puntuales como limpieza, serenazgo, parques, el predial tiene un destino mucho más amplio. Además, hay una tercera fuente que la tienen algunas municipalidades, que es el canon. Entonces, ante el bajo recaudo de estos tributos, hay municipios que viven prácticamente de la transferencia del Foncomún”, comentó.

Lo que parece que está sucediendo, dijo Ramirez, es que hay municipalidades que poseen deudas muy significativas, lo que ha complicado su situación. Se trata entonces no de una quiebra propiamente dicha, sino que financieramente están en insolvencia, es decir, no tienen liquidez suficiente. “No tienen liquidez para sus obligaciones de corto plazo y también avizoran que no podrán cumplir con sus obligaciones de largo plazo”, detalló.

Debido a este panorama estos municipios están pidiendo un rescate financiero al MEF, el único que puede hacerlo, pues sus deudas llegan a niveles muy altos que no pueden ser cubiertos por ningún crédito. “Lo que hace el MEF es retirar dinero de la cuenta para contingencias y destinarlo a tales municipalidades mediante una transferencia vía crédito suplementario. Pero ojo que se trata de una ley que debe pasar por el Congreso”, acotó.

El experto también mencionó que desde años atrás, los municipios siempre han tenido dificultades financieras y han existido mecanismos de facilidades para que cumplan con sus obligaciones. Es decir, no es novedad. Sin embargo, precisó que sí sería necesario saber qué es lo que viene ocurriendo para que no puedan operar. “Imagínate que no tengan para pagar la luz. Algo demasiado grande estaría ocurriendo. No puedo asegurarlo, pero sí debería pedirse ese detalle. Es extraño”, expresó.

Ramirez añadió que de acuerdo a ley, el Foncomún se establece tomando en cuenta índices de distribución que el MEF aprueba cada año en base a lo que ellos llaman necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, municipios con necesidad de más agua o más viviendas reciben proporcionalmente más Foncomún. Al respecto, consideró que ameritaría una revisión de parte del MEF de los criterios para esta distribución.

Por su parte, Irene Torrejón, experta en derecho administrativo municipal, mencionó que según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas reportadas en el año 2023, al menos 14 municipalidades se encontraban endeudadas con montos que exceden el 100% de sus ingresos. Esto fue detallado en el informe anual de evaluación de cumplimiento de reglas fiscales de los gobiernos regionales y locales del 2023.

Agregó que si bien el MEF viene evaluando lanzar un “salvavidas” a estas municipalidades, precisó que ello aun se encuentra en evaluación, por lo que aun no hay fecha para que se asigne un monto específico.

En otro momento, Torrejón recordó que anteriormente ya se han presentado este tipo de situaciones en las municipalidades, en el que el presupuesto no alcanza y se acumulan deudas que arrastran, impactando en la ejecución de obras por parte de cada gobierno local. “Lo más importante es que estas estas entidades puedan lograr concretar que el Ministerio de Economía y Finanzas les otorgue este salvavidas que ha indicado el ministro. Si los distritos de Lima no puedan concretar la ejecución de sus obras o resguardar la seguridad ciudadana sería muy perjudicial para toda la población”, opinó.

La experta recomendó revisar siempre el informe que el Ministerio de Economía y Finanzas publica al finalizar el año, ya que ahí se puede verificar las deudas que registran los gobiernos locales, así como conocer los gastos que realizan los alcaldes y sus equipos. Esta información se centraliza a través de la plataforma virtual consulta amigable.

“Cualquier ciudadano que desee conocer cuáles son los gastos que realiza su distrito puede ingresar y ver cuál es el gasto que realiza la municipalidad, el presupuesto que asignado por año, los gastos en planilla, los gastos en ejecución de obras, de servicios públicos, en contrataciones a proveedores y más”, puntualizó.