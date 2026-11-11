La visita del papa León XIV al Perú, que comenzará este miércoles 11 de noviembre, estará acompañada de temperaturas elevadas, radiación ultravioleta extrema y condiciones meteorológicas variables en las ciudades donde se desarrollarán sus actividades. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las temperaturas alcanzarán los 34°C en Pucallpa y 31 °C en Chiclayo durante la jornada del domingo 15 y viernes 13, mientras que en Lima se esperan máximas de 28 °C.

Papa León XIV y el pronóstico para cada ciudad que visitará. (Imagen generada con IA en base a datos de Senamhi)

Las celebraciones multitudinarias previstas en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa recibirán a miles de fieles durante varias horas al aire libre. A la exposición solar se suman las posibilidades de precipitaciones en sectores de la sierra y la Amazonía.

Para facilitar el seguimiento, el Senamhi habilitó una plataforma especial en su Observatorio Nacional del Tiempo, Agua y Clima del Perú, que reúne pronósticos, avisos meteorológicos, índices de radiación ultravioleta y recomendaciones para cada localidad del itinerario papal.

Lima: temperaturas de hasta 28 °C durante los primeros encuentros

La visita comenzará el miércoles 11 de noviembre en Lima y Callao, donde el Senamhi prevé una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 21 °C. El pontífice llegará a las 5:30 p. m. a la Base Aérea del Callao y posteriormente se trasladará al Centro Histórico para participar en la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

Para el jueves 12, cuando León XIV desarrollará actividades religiosas en la Catedral de Lima y un encuentro con los fieles en la Plaza Mayor, se esperan 28 °C de máxima y 22 °C de mínima.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

El organismo reportó un índice UV de 14 durante el mediodía del lunes 9, considerado extremadamente alto. Esto evidencia la necesidad de utilizar protección solar durante las actividades al aire libre.

El papa regresará a Lima el lunes 16, cuando celebrará la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, a las 10:30 a. m. Se esperan 28 °C de máxima y 22 °C de mínima.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

Chiclayo: hasta 31 °C y radiación extrema durante la misa en Pimentel

El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV visitará Chiclayo, ciudad donde ejerció su ministerio episcopal. Según el Senamhi, se espera una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 23 °C, condiciones que coincidirán con la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m. en las Pampas de Pimentel.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

La celebración se desarrollará en una explanada cercana al litoral, donde los asistentes podrían permanecer expuestos al sol durante varias horas. El organismo registró un índice UV de 14 en los últimos días, correspondiente a la categoría extremadamente alta.

Ante estas condiciones, recomienda utilizar sombreros, lentes de sol y protector solar, con una aplicación repetitiva aproximadamente cada dos horas. También advierte sobre la presencia de polvo y arena durante las tardes, así como sobre los riesgos de permanecer bajo toldos o estructuras livianas sin anclaje adecuado.

Chiclayo figura entre las localidades comprendidas en avisos regionales por precipitaciones en la costa y sierra, vigentes inicialmente hasta el miércoles 11.

Cajamarca: radiación intensa y posibilidad de lluvias por la tarde

El sábado 14 de noviembre, León XIV visitará Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa a las 11:00 a. m. en una explanada situada aproximadamente a 2.030 metros sobre el nivel del mar.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

El Senamhi utiliza como referencia meteorológica para esta localidad los registros de Chancay Baños, donde las temperaturas previstas son de 27 °C y mínimas de 16 °C.

El organismo advierte sobre la posibilidad de precipitaciones después del mediodía y recomienda llevar ponchos o impermeables.

La plataforma también reportó un índice UV de 15, considerado extremadamente alto. Por ello, se aconseja reforzar la protección solar incluso cuando la temperatura resulte agradable.

Ante eventuales tormentas eléctricas, los asistentes deberán evitar estructuras metálicas y árboles aislados, además de buscar refugio en lugares seguros.

Cusco: mañanas frías, radiación extrema y posibles tormentas

El domingo 15, el papa León XIV llegará a Cusco, donde participará en un encuentro con los fieles en Saqsaywaman, a las 10:30 a. m.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

Los pronósticos del Senamhi disponibles señalan máximas de 22 y mínimas de 7.

La plataforma reportó un índice UV de 14, considerado extremadamente alto. Cabe resaltar que este factor fue evaluado para Saqsaywaman, situado aproximadamente a 3.701 metros sobre el nivel del mar.

El organismo recomienda utilizar prendas por capas, sombreros de ala ancha y protector solar. También aconseja llevar impermeables y buscar refugio techado ante posibles tormentas eléctricas o granizo.

La altitud representa otra consideración para quienes llegan desde ciudades costeras, pues podrían experimentar dificultades de adaptación. Por ello, se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos y mantenerse hidratados.

Pucallpa: calor y vigilancia por lluvias asociadas al friaje

Después de sus actividades en Cusco, León XIV viajará el domingo 15 a Pucallpa, donde celebrará una misa a las 4:45 p. m. en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Papa León XIV y el pronóstico del tiempo y temperaturas por cada ciudad.

La ciudad amazónica presenta condiciones caracterizadas por temperaturas elevadas y humedad ambiental. El Senamhi prevé que las temperaturas alcancen los 34 °C, con una mínima de 24 °C.

Durante los primeros días de noviembre, la región estuvo bajo vigilancia por el decimoquinto friaje, que motivó avisos por incremento de vientos y precipitaciones.

Las temperaturas máximas previstas muestran un descenso de 30 °C el lunes 9 a 27 °C el martes 10, seguido de un incremento progresivo hasta el viernes 13.

La evolución de estas condiciones deberá revisarse antes de la llegada del pontífice, especialmente para determinar si existe posibilidad de lluvias durante las actividades al aire libre.

Senamhi: temperaturas cálidas continuarán durante la visita papal

El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, explicó que las temperaturas elevadas continuarán en distintos sectores de la costa peruana durante los próximos días.

“Toda la costa peruana, especialmente en Chiclayo y en Lima también, vamos a tener temperaturas cálidas”, señaló.

9/Nov: Perspectiva de #lluvias para #Perú y #Ecuador con #ElNino. Muy tranquilo en Perú hasta el miércoles. El jueves regresan algunas lluvias a #Tumbes. El viernes el potencial de lluvias fuertes retorna dramáticamente. Ecuador más lluvioso. Leer el texto bajo las imágenes. https://t.co/tMt2OEmGat — Ambiental Andina (@AmbiandPeru) November 9, 2026

El especialista estimó temperaturas de entre 26 °C y 28 °C en Lima Metropolitana, mientras que en Chiclayo estas podrían situarse alrededor de los 29 °C a 30 °C.

Escajadillo recordó que el aviso por incremento de temperatura diurna comprende ambas ciudades durante el miércoles 11 y jueves 12. Sobre las precipitaciones, indicó que en Lima podrían presentarse lloviznas durante algunas horas, mientras que en Chiclayo serían posibles lluvias puntuales.

Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, explicó que las temperaturas cálidas continuarán en Lima y Chiclayo durante la visita del pontífice.

Respecto de Cajamarca, Cusco y Pucallpa, explicó que no se anticipaban condiciones térmicas extraordinarias en comparación con sus valores habituales. Sin embargo, recordó que las lluvias son frecuentes en sectores amazónicos y que el ingreso de nuevos friajes todavía se encontraba bajo evaluación.

¿Cómo proteger a los niños y prevenir golpes de calor durante las misas?

La doctora Myrian Gómez Velarde, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB), advirtió que las altas temperaturas y las aglomeraciones pueden representar riesgos importantes para los menores que asistan a las celebraciones multitudinarias.

“La exposición prolongada al sol, el calor y las aglomeraciones pueden causar en los niños agotamiento, quemadura solar, deshidratación y golpe de calor, que es una complicación severa”, explicó la especialista en recomendaciones difundidas para la misa del lunes 16 en Lima.

La pediatra Myrian Gómez Velarde, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, recomendó extremar las precauciones para evitar deshidratación, quemaduras solares y golpes de calor en menores de edad. (Composición elaborada con IA).

Debido a que los niños pequeños tienen mayores dificultades para regular su temperatura corporal, la pediatra recomendó evitar llevar bebés y menores de cinco años a actividades que impliquen largas horas de exposición y grandes concentraciones de personas.

Para quienes asistan con menores, aconsejó utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombreros, bloqueador solar y elementos que ayuden a mantenerlos frescos.

También recomendó llevar agua suficiente, evitar bebidas azucaradas y procurar que los niños consuman sus alimentos habituales antes de salir de casa. Los productos transportados deben ser fáciles de consumir y resistentes al calor.

La especialista advirtió sobre la importancia de identificar señales como decaimiento, irritabilidad, somnolencia, labios secos o temperatura corporal elevada. Ante estos síntomas, se debe retirar al menor del calor, llevarlo a un espacio fresco y solicitar atención médica.

En caso de sospecha de golpe de calor, corresponde pedir ayuda médica inmediata. Los menores con enfermedades crónicas deben consultar previamente con su médico tratante y llevar sus medicamentos habituales.

Estas medidas también deben tomarse en cuenta para adultos mayores y personas vulnerables que participarán en las celebraciones, especialmente en ciudades donde se esperan temperaturas elevadas y radiación ultravioleta extrema.