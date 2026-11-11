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Papa León XIV y el pronóstico para cada ciudad que visitará. (Imagen generada con IA en base a datos de Senamhi)
Papa León XIV y el pronóstico para cada ciudad que visitará. (Imagen generada con IA en base a datos de Senamhi)
Por Diego Aquino Pedraza

La visita del papa León XIV al Perú, que comenzará este miércoles 11 de noviembre, estará acompañada de temperaturas elevadas, radiación ultravioleta extrema y condiciones meteorológicas variables en las ciudades donde se desarrollarán sus actividades. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las temperaturas alcanzarán los 34°C en Pucallpa y 31 °C en Chiclayo durante la jornada del domingo 15 y viernes 13, mientras que en Lima se esperan máximas de 28 °C.

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