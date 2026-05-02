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Resumen

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El intento del Ministerio del Interior por adquirir más de 31 mil pistolas para la Policía Nacional suma un nuevo capítulo. La compra —que contempla 31.045 armas de calibre 9x19 mm— apunta a concretarse de manera directa a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), bajo la modalidad de “encargo”, un mecanismo que vuelve a poner el proceso bajo la lupa.

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