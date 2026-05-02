La propuesta que ha sido aceptada por el Mininter es la pistola modelo Jericho RPSL de la marca Israel Weapons Industries (IWI). Fuentes del sector Interior indicaron a El Comercio que se trata de un arma de “última generación” y que sus especificaciones técnicas “ya fueron validadas”.

Este es el arma que pretende comprar el Ministerio del Interior.

Sin embargo, fuentes del Ejército consultadas por este Diario aseguraron que Fábrica de Armas y Municiones del Ejército no fabrica armas propiamente dichas, sino que se limita al ensamblaje de modelos y diseños proporcionados por empresas externas. Además, precisaron que la compañía no forma parte de la estructura del Ejército, sino que se encuentra bajo la administración del Ministerio de Defensa del Perú.

El caso en detalle

El Ministerio del Interior del Perú intentó concretar la compra de las armas en 2025 mediante una licitación pública lanzada en octubre de ese año, pero el proceso terminó siendo anulado meses después. Tras ello, el 23 de febrero, la Dirección de Administración de la Policía volvió a declarar la necesidad urgente de adquirir el armamento y optó por encargar la operación a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), amparándose en la Ley N.° 29314, modificada por la Ley N.° 31684, que regula el funcionamiento de esa empresa estatal.

Esa decisión ha generado cuestionamientos. Una de las críticas provino del presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, quien advirtió que se generaría un “sobreprecio” de 12 millones de dólares en la adquisición de armas, pues aseguró que se pretende pagar más de mil dólares por cada pistola, cuando en el mercado internacional, según dijo, tiene un precio de 520 a 620 dólares, por ello, aseguró que existiría un “negociado”.

“Es absolutamente inaceptable otra compra corrupta a través de FAME, que se amarra con una empresa y sin licitación, proporciona material de mala calidad a la PNP y FFAA. Se pueden conseguir pistolas de primera calidad en el mercado internacional por US$ 650. Quieren adquirir pistolas de tercera por US$ 1,049. Es decir, más de US$ 12 millones de sobreprecio. Más caras y de menor calidad. La PNP debe comprar sus armas sin la intermediación de FAME”, indicó el legislador.

La respuesta del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior señaló que aún se encuentra “evaluando la posibilidad” de comprar el lote de las armas a través de la Ley FAME y recordó que el proceso de licitación internacional fue declarado nulo en diciembre de 2025 “por incumplimientos en las bases y falta de libre competencia”.

En un comunicado enviado a El Comercio, el Mininter precisó que la norma dicta que debe adquirir las pistolas por intermedio de la empresa estatal, no obstante, remarcó que “aún no se ha determinado si FAME cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Policía Nacional del Perú, por eso se están realizando las evaluaciones preliminares”.

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Recordó, además, que no es la primera vez que las compras de armas y equipamiento militar se efectúan a través de FAME, y consideró que esas adquisiciones se desarrollaron “exitosamente”.

Sede del Ministerio del Interior. (Foto: gob.pe)

“Por ejemplo, el Ministerio del Interior adquirió a través de FAME más de 7.300 fusiles de asalto IWI Arad 5 para la PNP. De igual forma, el Ministerio de Defensa (a través del Ejército) ha realizado adquisiciones como 10.000 fusiles IWI Arad 7, vehículos blindados multipropósito KLTV y K-808, entre otros equipamientos, bajo la misma modalidad de encargo, lo que ha permitido procesos más expeditos y con condiciones favorables”, refirió el Mininter.

Remarcó que la compra de las armas incluye “la evaluación técnica rigurosa de las especificaciones, la verificación de la calidad e idoneidad del armamento para las necesidades de la PNP, los controles internos y externos correspondientes, y el seguimiento de todas las normas de transparencia y rendición de cuentas”.

FAME asegura aún no ha firmado contrato con el Mininter

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) precisó que hasta el momento “no ha firmado contrato alguno” con el Ministerio del Interior o la Policía para el abastecimiento de un lote de armas, por lo que consideró “tendencioso” que se afirme que ya se efectuó la compra y cuestionó al congresista Fernando Rospigliosi por sus expresiones que, según dijo, la difaman.

“El mencionado congresista viene difamando a nuestra institución sin presentar prueba alguna de sus afirmaciones. Sus dichos no solo desprestigian injustamente a FAME S.A.C., sino que también agravian a los cientos de trabajadores técnicos, supervisores, operarios y profesionales que diariamente contribuyen con su esfuerzo y dedicación a su fortalecimiento”, expresó FAME en su pronunciamiento enviado a El Comercio.

FAME aclaró que solo se dedica a ensamblar armas de fuego y no a fabricarlas. (Foto: Facebook)

“Este tipo de declaraciones, carentes de sustento técnico y legal, atentan directamente contra el desarrollo de la industria de defensa nacional, desalentando la inversión, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades soberanas que el Perú requiere para garantizar su seguridad”, agregó.

La empresa estatal reafirmó que está comprometida “con la integridad, la calidad, la transparencia y la modernización” del equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y que actúa conforme a la Ley FAME.

Instan al Poder Ejecutivo acelerar la compra de armas para la Policía

Hace 40 años que no se adquiere armamento para la Policía Nacional, por lo que resulta prioritario la adquisición de armas para entregar a los agentes que combaten la delincuencia en las calles, señaló Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la PNP, a El Comercio.

El especialista enfatizó que el Ministerio del Interior, como unidad ejecutora del presupuesto de la Policía, está priorizando, en la compra de las armas, el precio antes que la calidad. “El problema es que se busca el aspecto de menor costo, y para adquirir algo de menor costo quiere decir que se está dejando de lado la calidad”, refirió.

Eduardo Pérez Rocha

Consideró que la adquisición de armas para la Policía se debe efectuar a través de una licitación internacional, tal como lo realizan otros países de la región. Remarcó que muchas de las adquisiciones no se concretan en el Ministerio del Interior debido al constante cambio de ministros en dicho sector, ya que impide una política de largo plazo en el tema de las adquisiciones.

Pérez Rocha recordó que FAME había sido denunciada por la empresa estadounidense Unified Weapons Systems (UWS) debido a que habría plagiado elementos particulares de un fusil de su propiedad para después utilizarlos en el ensamblaje de un arma que distribuyó al Ejército del Perú y a la Policía Nacional del Perú.