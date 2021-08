Un hombre identificado como Juan González denunció que compró dos relojes de la marca Rolex en una subasta pública virtual de la Caja Metropolitana de Lima. Cuando le entregaron los objetos, notó que se trataba de artículos falsos.

En el video de la subasta, se oye a la persona encargada del evento decir que se trata de dos relojes Rolex de oro. González señaló que confió en esta versión y compró los productos el martes 27 de julio.

En declaraciones a América Televisión, aseveró que la Caja Metropolitana no quiere devolverle el dinero pese a que difundieron información imprecisa sobre las características del producto que subastaron.

“La luna no es cristal, es una luna cualquiera. Los símbolos no tienen en ninguno de los lados. No tiene ninguna señal. Es falsificado. Lo único que me dijeron es ‘usted ha comprado una deuda, no ha comprado un reloj’”, dijo.

“No desea el administrador hablar conmigo. No hay nadie que me pueda solucionar el problema. Dicen: ‘Usted ya verá’”, agregó el sujeto.

En un comunicado difundido por América, la Caja Metropolitana de Lima explicó que esta entidad “no autentifica ni certifica las marcas de las joyas a subastar, pues el valor que se coloca a las mismas se basa únicamente en el peso de la joya en oro”.

