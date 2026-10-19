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Mercedes Villalobos es presidenta de Conadis.
Mercedes Villalobos es presidenta de Conadis.
Por Carlos Gonzales

El 16 de octubre se conmemora en el país el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, por lo que El Comercio entrevistó a Olga Mercedes Villalobos, presidenta del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), para conocer los objetivos de su gestión y los retos que afronta un ciudadano con discapacidad en el país.

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