En Perú se estima que más de 1,000 personas viven con hemofilia. (Foto: GEC)
En Perú se estima que más de 1,000 personas viven con hemofilia. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por alterar los procesos de coagulación de la sangre, lo que provoca trastornos hemorrágicos en quienes la padecen. Sin el tratamiento adecuado, incluso una lesión menor puede desencadenar hemorragias severas que causan discapacidad irreversible o ponen en riesgo la vida del paciente.

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