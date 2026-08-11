La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por alterar los procesos de coagulación de la sangre, lo que provoca trastornos hemorrágicos en quienes la padecen. Sin el tratamiento adecuado, incluso una lesión menor puede desencadenar hemorragias severas que causan discapacidad irreversible o ponen en riesgo la vida del paciente.

En Perú se estima que más de 1,000 personas viven con esa condición, muchas de las cuales enfrentan importantes barreras en el acceso a un diagnóstico oportuno y tratamiento integral. Y aunque gran parte de las soluciones para transformar la vida de los pacientes nacen en el seno de las propias comunidades y organizaciones de base, con frecuencia se quedan en el papel por falta de financiamiento.

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Para cerrar esta brecha, Vidas Extraordinarias, una iniciativa impulsada por y para la comunidad de hemofilia, sus cuidadores y familiares, que cuenta con el respaldo de la farmacéutica Roche, presentó la convocatoria Proyectos Extraordinarios, un concurso regional que busca identificar, fortalecer y financiar iniciativas sociales de alto impacto para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias en Latinoamérica.

Fondos y acompañamiento técnico

El programa seleccionará un total de seis iniciativas ganadoras en tres categorías. Cada primer lugar obtendrá un fondo de US$ 6,000, mientras que el segundo lugar recibirá US$ 4,000.

Además del capital de trabajo, los proyectos seleccionados recibirán mentores especializados para garantizar su ejecución, sostenibilidad y potencial de réplica en otros países de la región.

La convocatoria está abierta a organizaciones de pacientes, entidades sociales, instituciones científicas, sociedades médicas y universidades sin fines de lucro que cumplan con la normativa legal de donaciones en sus respectivos países.

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Los interesados tendrán acceso a capacitaciones previas para estructurar sus propuestas y podrán postular hasta el martes 18 de agosto de 2026, a las 11:59 pm. La evaluación estará a cargo de un comité multidisciplinario independiente.

Para conocer las bases del concurso, pueden registrarse en las charlas informativas o enviar una postulación, se puede ingresar a: https://vidasextraordinariasla.com/proyectos__extraordinarios/.