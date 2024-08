Organizaciones, gremios y empresas privadas piden al Congreso no insistir con norma que afecta meritocracia de profesores.

Unas 34 organizaciones, gremios y empresas del sector privado, agrupados en el Pacto por la Educación por la Calidad, saludaron la decisión del Gobierno de observar y devolver al Congreso la autógrafa de ley Nº 1587 que, según dijo, iba a afectar la Carrera Pública Magisterial (CMP).

Por ello, invocaron al Parlamento a no promulgar por insistencia dicha norma y archivarla de manera inmediata. Les recordaron a los legisladores que en sus manos tienen “el futuro de millones de estudiantes”.

📣 La @CONFIEP, junto a 33 organizaciones, gremios y empresas del sector privado, hacemos un llamado al @congresoperu para que no promulgue por insistencia la autógrafa de la ley n.º 1587, la cual representa un retroceso en la meritocracia docente y pone en peligro la educación… pic.twitter.com/LuA9oVQOuL — CONFIEP (@CONFIEP) August 27, 2024

“(La iniciativa) haría un nuevo daño grave a la Carrera Pública Magisterial (CMP), incorporando –al primer escalafón- a aquellos maestros que no quisieron someterse a los procesos de evaluación establecidos en las regulaciones actuales o no las aprobaron con el puntaje requerido, conformándose con contratos temporales, los cuales no pueden otorgarles por sí mismos el beneficio para el ingreso directo a la CMP, creando una situación de discriminación frente a los miles de docentes que sí se sometieron a las reglas de juego vigentes y cumplieron con todos los requisitos de ley”, señalaron en su pronunciamiento.

Además, remarcaron que la meritocracia debe ser exigida a todos los profesores sin excepción alguna, con el objetivo de brindar una educación de calidad que favorezca a millones de escolares y a los profesores nombrados en la CPM.

“No permitamos que se abran puertas falsas para que otros ingresen, sin evaluaciones meritocráticas, con esta medida facilista y populista”, enfatizaron.

Entre los firmantes del pronunciamiento están la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), IPAE, Senati, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otras.