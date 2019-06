Conflicto entre Independencia y SMP: ¿quiénes son los alcaldes y qué proponen?

El izado de una bandera desató un enfrentamiento con piedras y palos en varias calles de la urbanización Naranjal que dejó al menos 30 heridos. Los actos de violencia, ocurridos durante la mañana de ayer, fueron protagonizada por serenos de San Martín de Porres e Independencia. Lo contradictorio es que precisamente ellos son considerados miembros del orden.

►Solo tres de los 43 distritos limeños tienen límites definidos



►La zona en disputa entre Independencia y San Martín de Porres | MAPA



Mientras el caos tomaba esta zona de Lima Norte, los vecinos reclamaban la presencia de ambos alcaldes. El propio burgomaestre metropolitano, Jorge Muñoz, hizo un llamado al diálogo entre las autoridades distritales para calmar la situación tras lo enfrentamientos por área de poco más de 2 kilómetros.

Algunos vecinos aseguraron que tributan para San Martín de Porres. (Foto: Manuel Melgar) El Comercio

- Los alcaldes-

​Julio Chávez Chiong es el alcalde del distrito de San Martín de Porres. Logró ganar las elecciones 2018 por el partido Acción Popular Fue asesor del Congreso y gerente municipal del distrito de Morales (San Martín). Es abogado de profesión y tiene 38 años.



En tanto, Yuri José Pando Fernández accedió al sillón municipal de Independencia por el partido Siempre Unidos. En el 2014, había postulado al mismo cargo sin éxito. Es docente de profesión y tiene 47 años.

Otro grupo de personas, con carteles en mano, reclamaba que era de Independencia.(Foto: Manuel Melgar) El Comercio

El Comercio revisó sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones y en ninguno de los dos documentos se menciona el tema limítrofe, pese a que este es un conflicto de 30 años.

- Posiciones enfrentadas-

El burgomaestre Chávez Chiong plantea que se realice una consulta vecinal para solucionar la disputa limítrofe.“Que a los vecinos con DNI se les consulte a qué distrito quieren ir. Creemos que esa es la manera de dar solución y punto final a este problema”, precisó hoy durante una conferencia de prensa en el parque Chavín de Huantar.



El burgomaestre explicó que la ley de creación de San Martín de Porres (Ley N° 14965) establece que el límite entre este distrito e Independencia es la antigua Panamericana Norte hoy conocida como la avenida Túpac Amaru.

La zona en disputa entre Independencia y San Martín de Porres | MAPA El Comercio

No obstante, el alcalde de Independencia también toma en cuenta la ley Ley 25017, mediante la cual se creó el distrito Los Olivos. Según dijo, la norma constituyó como límite de ambos sectores la actual carretera Panamericana Norte.



“Según el Instituto Metropolitano de Planificación [IMP], la zona [industrial] pertenece a Independencia. San Martín de Porres no hace ni deja hacer proyectos, ni una obra. Cuando quiso hacer obras ahí, el Ministerio de Economía y Finanzas se lo negó. Le dijeron que no es su jurisdicción”, agregó Pando.

Ambos alcaldes se reúnen hoy con el alcalde Jorge Muñoz.