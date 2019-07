Polémica por peajes: Muñoz no descarta terminación anticipada o nulidad con Lamsac

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, no descartó la terminación anticipada o la nulidad del contrato con la empresa Línea Amarilla (Lamsac), ante la posibilidad de que la renegociación de las tarifas de peajes no tenga buen resultado.



“Tienes dos posibilidades, si no hay una renegociación satisfactoria. O plantear una terminación anticipada por decisión de la municipalidad o plantear una nulidad, en cuyo caso lo que se tendría que es ir a un tribunal con esta alternativa. Ya en su momento serán informados”, indicó el burgomaestre a la prensa.

Y es que el diálogo con la empresa no ha seguido buen camino. Días atrás el alcalde de Lima también se refirió a la situación que se tiene con Lamsac, a diferencia de la renegociación con Rutas de Lima, la otra empresa administradora de peajes.

“Con un poco de pena, debo decir que con Línea Amarilla las negociaciones no están yendo por un buen camino. Les hemos explicado ayer que si esta situación no se recompone, vamos a tener que tomar alguna alternativa mucho más drástica”, indicó el alcalde. Situación que no sucede con la otra empresa.

En aquella oportunidad también anunció que el próximo 24 de julio dará un informe a la población sobre los avances en la renegociación y las medidas que se podrán tomar. Sin embargo, este jueves evitó referirse si el municipio tendría que pagar alguna multa en caso opte por la terminación anticipada o la nulidad.

Alcalde Jorge Muñoz planteó la evaluación de los contratos a raíz de las investigaciones de aportes de las empresas OAS y Odebrecht durante la gestión de Susana Villarán.

- En renegociación -

El 20 de mayo, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la propuesta del alcalde Jorge Muñoz para activar el proceso de evaluación conjunta de los contratos de Rutas de Lima y Línea Amarilla. Esta opción se tomó tras las investigaciones contra la ex alcaldesa Susana Villarán por los aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas.

Con ambas empresas se habían firmado las concesiones de Línea Amarilla y Rutas de Lima, en el 2009 [durante la segunda gestión edilicia de Luis Castañeda] y 2013, respectivamente.

A fines del año pasado, la concesionaria Línea Amarilla (Lamsac) hizo efectivo el aumento de la tarifa del peaje vehicular de S/ 5.30 a S/ 5.70. Unos meses después, la empresa Rutas de Lima informó que los peajes que administra también elevarían el costo de la tarifa de S/5 a S/5.50. La Municipalidad de Lima presentó medidas cautelares para frenar el alza.